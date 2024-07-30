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"Мы растерялись": россияне рассказали о встрече с павлодарскими полицейскими

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Сотрудники полиции помогли россиянину
Россиянин с полицейскими. Фото: ДП Павлодарской области

Жители Российской Федерации поблагодарили павлодарских полицейских за помощь на дороге со сломавшимся автомобилем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ДП Павлодарской области поступила благодарность сотрудникам роты патрульной полиции майору Тлегену Сыздыкову и капитану Суюндыку Рахметову от Олеси Десятовой и Максима Левина, которые являются гражданами соседнего государства.

"Хотелось бы выразить огромную благодарность полиции Казахстана в оказании помощи нам, гражданам России. В тот день мы выехали из Темиртау и ехали в город Омск. На автодороге между поселком Калкаман и городом Павлодар произошла серьезная поломка автомашины. Мы растерялись и не знали, что делать", - рассказала россиянка.

С трудностями помогли справиться подъехавшие сотрудники полиции.

"Взяв на буксир, доставили до ближайшего СТО, переговорили с мастером, который отремонтировал нашу машину. А потом нас еще и сопроводили до границы. Полицейские очень отзывчивые люди и добропорядочные сотрудники. Они вникли в ситуацию и помогли решить проблему. За что я им очень благодарна", - поделилась Олеся Александровна.

Сами полицейские пояснили, что это их обычная работа и забота о гражданах, оказавшихся в такой ситуации.

Ранее в Павлодарской области сотрудники полиции помогли гражданину Белоруссии - водителю фуры. Он направлялся из Китая в Москву, но по дороге у него разорвало колесо. Иностранец поблагодарил стражей порядка на видео, которое было опубликовано в TikTok.

А в Восточно-Казахстанской области сотрудники полиции оказали помощь семье путешественников из Франции, которая направлялась в Алматы. Они обратились к патрульным полицейским с просьбой переночевать возле отдела полиции в своем автодоме. Стражи порядка пригласили иностранных гостей на ужин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141674-my-rasteryalis-rossiyane-rasskazali-o-vstreche-s-pavlodarskimi-policeyskimi/

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