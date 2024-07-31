Китайские ученые исследовали историю происхождения казахов

Китайские генетики проанализировали ДНК казахов Синьцзяна. Ученые пришли к выводу о времени и составе формирования казахской популяции, передает NUR.KZ со ссылкой на Molecular Biology and Evolution.

В 7-м выпуске научного журнала Molecular Biology and Evolution за июль 2024 года опубликована статья китайских генетиков.

Казахи, как и многие другие популяции, поселившиеся в Центральной Азии, демонстрируют ряд смешанных антропологических черт популяций Восточной Евразии (EEA) и Западной Евразии (WEA), отмечается в публикации.

"Чтобы расшифровать их генетическую структуру и историю популяции, мы провели, насколько нам известно, первое исследование по секвенированию всего генома казахов, проживающих в Синьцзяне", - сообщают авторы статьи.

По результатам анализа ДНК более 200 казахов, живущих в Синьцзяне, ученые пришли к выводу, что казахская популяция сформировалась примерно к позднему Средневековью в результате нескольких волн смешения четырех предковых групп.

"Распознаваемые взаимодействия предков EEA и WEA у казахов датируются XV веком до н. э. Казахи генетически отличались от уйгуров с точки зрения их общего геномного состава, хотя эти две популяции были тесно связаны генетически, и обе показали существенную примесь западных и восточных народов.

Примечательно, что мы выявили значительный перевес по полу, с избытком западных мужчин и восточных женщин", - сообщается в статье.

По выводам ученых, с наибольшей вероятностью этническую основу казахской популяции составили различные тюркские племена, которые мигрировали на территорию современного Казахстана в I тысячелетии нашей эры. Предположительно, эти племена вытеснили или ассимилировали более древнее ираноязычное население занятых ими земель.

Проведенный геномный анализ показал, что на графике главных компонент казахская популяция располагается между кластерами популяций из Западной Европы, Центральной Азии и Сибири, Восточной и Южной Азии. При этом немного ближе она оказалась к популяциям Сибири и Восточной Азии.

Сравнив генетические дистанции между различными популяциями, ученые пришли к выводу, что к казахам наиболее близки уйгуры, калмыки, хазарейцы и эвены.

Далее ученые смоделировали происхождение казахской популяции из различных предковых групп.

По их данным, на уровне четырех предковых компонент генофонд синьцзянских казахов можно сложить из популяций Восточной Азии (около 39,7%), Западной Евразии (примерно 28,6%), Сибири (около 23,6%) и Южной Азии (примерно 8,1%).

По мнению исследователей, вероятно, сначала смешались популяции с восточноазиатским и сибирским происхождением, а популяции с западноевразийским происхождением — с южноазиатским. После чего эти смешанные группы обменивались генами друг с другом, таким образом сформировав в итоге генофонд современных казахов.

Ученые рассчитали, что произошло как минимум три волны смешения между популяциями с преимущественно восточным (EEA) и западным (WEA) происхождением. При этом мужчины чаще были западного происхождения, а женщины — восточного.

Добавим, ранее мы публиковали взгляд на этногенез казахского народа со стороны казахстанских историков: истину в этнической истории Казахстана искали Абдижапар Абдакимов, Мурат Абдиров, Оразак Исмагулов и Манаш Козыбаев.