Итальянский журнал включил Казахстан в топ-10 стран для посещения

Итальянский журнал Dove Travel опубликовал свой список стран, обязательных для посещения. Из СНГ в него вошел лишь Казахстан, передает сайт телеканала КТК.

Как передает телеканал, аналитики журнала учитывали живописность городов, природные достопримечательности и местную культуру. Авторы рейтинга советуют туристам побывать в Казахстане хотя бы раз в жизни.

Помимо Казахстана, путешественникам рекомендуют посетить Оман, ЮАР, Индонезию, Непал, Исландию и Новую Зеландию. На первых трех строчках рейтинга разместились Гавайи, Барбадос и Венесуэла.

Основные места, которые отметили авторы в Казахстане, – это, конечно, Алматы и Астана, а еще природные достопримечательности Алматинской и Мангистауской областей. Им как раз была посвящена большая часть материала.

В статье подробно рассказывают про Чарынский нацпарк, озера Кольсай и Каинды. В самом Алматы отметили кафедральный собор и центральную мечеть. В Мангистау авторы восхитились урочищами Бозжыра и Кызылкуп. А вот в столице рекомендовали посмотреть на мечеть Хазрет Султан и в целом на архитектуру Астаны.

Источник: КТК