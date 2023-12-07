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Отдых в курортных зонах подорожал в прошедшем сезоне в Казахстане

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Паспорта и деньги на фоне модели самолета
Паспорта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость проживания в местах размещения туристов в Казахстане в прошедшем сезоне выросла на 12,4%. В курортных зонах она в среднем составила 12,1 тысячи тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Прошедший летний сезон в Казахстане показал заметный прирост численности туристов, арендовавших места на различных турбазах, в гостиницах и кемпингах. По данным портала Finprom, за январь-сентябрь она составила 6,2 млн человек – это сразу на 14,2% больше, чем было годом ранее.

Вырос и объем услуг турфирм – с 129,2 млрд тенге до 175,7 млрд тенге за год. Это неудивительно, ведь в Казахстане есть много перспективных и популярных туристических мест, где можно отдохнуть.

Объем услуг в сфере туризма
Объем услуг в сфере туризма. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, на этом фоне в стране стало заметно меньше самих баз отдыха. Если в прошлом году было 1 685 туристических объектов, то в текущем на 39 баз меньше, а те, что остались, видимо, решили поднять цены.

Так, если годом ранее сутки проживания в местах размещения одному туристу обходились в среднем 9,8 тыс. тенге, то в 2023 году – уже 11 тыс. тенге, то есть на 12,4% больше. В курортных зонах Казахстана прайс чуть выше – 12,1 тыс. тенге в сутки на человека (годом ранее было 10,7 тыс. тенге).

Дороже всего обходился отдых в Мангистауской области (19,1 тыс. тенге на человека в сутки) и в горах Алматы (16,1 тыс. тенге).

Стоимость сутки проживания в местах размещения
Стоимость суток проживания в местах размещения. Инфографика: finprom.kz

Напомним, рост цен в сфере внутреннего туризма фиксировался и летом. Тогда подорожание в среднем составило 27%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2049598-otdyh-v-kurortnyh-zonah-podorozhal-v-proshedshem-sezone-v-kazahstane/

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