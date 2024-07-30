"Не заслужил": известный мобилограф сделал заявление, получив орден "Құрмет" (видео)

Мобилограф Кыран Талапбек получил орден "Құрмет". Однако блогер выразил мнение, что недостоин этой награды, отдав его "самому достойному человеку", передает NUR.KZ.

Известный казахстанский мобилограф Кыран Талапбек был награжден орденом "Құрмет". Однако блогер публично выразил мнение, что недостоин этой награды.

"Спасибо президенту Касым-Жомарту Токаев и всем тем, кто оценил наш труд. Скажу сразу: признаюсь, что не заслужил этого ордена. Он принадлежит не мне, а 30 тыс. молодым специалистам-мобилографам, которые добросовестно трудятся и зарабатывают на хлеб.

Орден принадлежит не мне, а молодежи, желающей добиться своей мечты. Спасибо за поздравления и поддержку!" - пишет блогер в Instagram.

Он добавил, что понимает тех, кто говорит, что ордена "Құрмет" он недостоин.

"Поэтому орден нашел свое место. Для меня это самый достойный человек. Я отдал его отцу", - заявил Талапбек, прикрепив к посту видео, на котором дарит награду своему отцу за семейным застольем.

Напомним, что в скандал после получения ордена "Құрмет" в прошлом году попал казахстанский певец Али Окапов. После того, как артиста им наградили, многие казахстанцы выразили этим недовольство - артисту даже пришлось записать видеообращение в своем блоге, он заявил, что готов отказаться от ордена.

"Я хочу сообщить, что принял решение отказаться от всех музыкальных премий от телеканалов, радиостанций, общественных организаций, частных проектов, в общем, от всего, в чем я участвовал за свои 32 года жизни", - заявил Окапов.

Позже артист рассказал, что тяжело перенес тогда эту ситуацию - она негативно сказалась на его здоровье.

Добавим, согласно закону "О государственных наградах", орденом "Құрмет" награждаются граждане за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образовании, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.