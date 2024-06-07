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4 млрд тенге выделило правительство на повышение уровня гостеприимства в Казахстане

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Турист в горной местности
Турист. Иллюстративное фото: pixabay.com

Порядка 4 млрд тенге выделило правительство на повышение культуры приема гостей в Казахстане. Деньги направят университету, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, всего в этом году из госказны на развитие туризма направили больше 5 миллиардов, 4 из них должен освоить туркестанский международный университет гостеприимства.

"У нас выделены бюджеты на «Казахтуризм» – 1,4 миллиарда тенге. Здесь не только на внутренний туризм. И на цифровизацию, и направлено на продвижение. А на обучение – в международный университет около 4 миллиардов тенге", - проинформировал председатель комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК Нуртас Карипбаев.

Такой объем финансирования в профильном министерстве обосновывают тем, что в прошлом году Казахстан посетило в два раза больше иностранных туристов, чем в 2022-м. Да и наши граждане стали чаще путешествовать по своей стране. Но и те, и другие продолжают испытывать прежние проблемы. Это нехватка квалифицированных гидов и переводчиков, комфортабельных отелей и кемпингов, некачественный сервис и слабо развитая туристическая инфраструктура.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2113596-4-mlrd-tenge-vydelilo-pravitelstvo-na-povyshenie-urovnya-gostepriimstva-v-kazahstane/

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