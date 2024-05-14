"Цены кусаются": министр туризма высказался об отдыхе в Бурабае

Глава Министерства культуры и спорта Ермек Маржикпаев на брифинге в кабмине высказался о стоимости отдыха в курортной зоне Бурабай, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты в ходе брифинга в кабмине обратились с вопросом к министру культуры и спорта Ермеку Маржикпаеву, указав на то, что казахстанцам отдых в Бурабае очень дорого обходится, а цены в отелях иногда можно сравнить с ценниками в Стамбуле или Европе, при этом сервис — на уровне местного.

"Если говорить про Бурабай - я там работал акимом области и прекрасно знаю о развитии Щучинско-Боровской курортной зоны. Очень многое было сделано, но и много вопросов, которые сегодня волнуют местный бизнес. В частности вопросы инфраструктуры, канализации, водоснабжения, чтобы воду не брать с озера. К сожалению, такие факты есть, а брать ее централизованно с водопровода — там есть аварийные проблемы", — заявил в ответ Ермек Маржикпаев.

Он сообщил, что все эти вопросы правительство сейчас решает с акиматом Акмолинской области.

"Что касается цен. Если это Rixos, Wyndham, если это другие отели 4-5 звездочные — конечно, там цены кусаются. Но в то же время там можно найти гостиницу и за 15 тыс. тенге, и за 20 тыс. тенге с питанием и без. В этом плане бизнес развитый. Поэтому я думаю, что можно в Бурабае найти приемлемый вариант для себя", — заявил министр.