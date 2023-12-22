"Заболел на нервной почве": Али Окапов подробно рассказал, как перенес скандал с орденом "Құрмет"

Али Окапов проходит амбулаторное лечение. По его словам, проблемы со здоровьем начались в октябре, после скандала с орденом "Құрмет". Артист рассказал, чего ему стоили те события, передает NUR.KZ.

В октябре Али Окапов стал кавалером ордена "Құрмет" - коллеги по цеху тепло поздравили его с почетной наградой. Однако, пользователи Казнета радости не разделили - в Сети началась травля музыканта, после чего он заявил, что готов отказаться от ордена.

Мать артиста, Роза Рымбаева, а также супруга Али организовали ему отдых в Таиланде - тогда Окапов говорил, что вылечился морально и физически. Два месяца спустя организм музыканта дал сбой - сейчас он проходит амбулаторное лечение. Али решил поделиться новыми подробностями о том, что поспособствовало ухудшению его физического состояния.

"На самом деле, я заболел на нервной почве после моих "октябрьских новостей" (о получении ордена "Құрмет" - прим. ред.). Когда я уже просто слег, моя семья забрала меня в Таиланд. Там меня отпустило, и я вернулся работать. Но в первый же день прилета стало опять хуже. Короче, я просто не отошел головой и не долечился", - откровенно рассказал певец.

Несмотря на недуг, Али продолжил работу "на кураже". Музыкант отметил, что сейчас, несмотря на болезнь, у него хорошее настроение, и он не намерен "ныть". Правда, Окапов посетовал на дороговизну лекарств.

"Просто обидно оставлять по 30 тысяч в аптеке и валяться в процедурном кабинете с трубкой в руке", - написал Окапов.

Али Окапов о состоянии здоровья. Скрин: instagram.com/aliokapov

Али Окапов продолжает творить и, судя по всему, приучает к этому и 10-месячного сына - маленький Зейн недавно потянулся к фортепиано.