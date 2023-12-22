Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Заболел на нервной почве": Али Окапов подробно рассказал, как перенес скандал с орденом "Құрмет"

Опубликовано:

Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Али Окапов проходит амбулаторное лечение. По его словам, проблемы со здоровьем начались в октябре, после скандала с орденом "Құрмет". Артист рассказал, чего ему стоили те события, передает NUR.KZ.

В октябре Али Окапов стал кавалером ордена "Құрмет" - коллеги по цеху тепло поздравили его с почетной наградой. Однако, пользователи Казнета радости не разделили - в Сети началась травля музыканта, после чего он заявил, что готов отказаться от ордена.

Мать артиста, Роза Рымбаева, а также супруга Али организовали ему отдых в Таиланде - тогда Окапов говорил, что вылечился морально и физически. Два месяца спустя организм музыканта дал сбой - сейчас он проходит амбулаторное лечение. Али решил поделиться новыми подробностями о том, что поспособствовало ухудшению его физического состояния.

"На самом деле, я заболел на нервной почве после моих "октябрьских новостей" (о получении ордена "Құрмет" - прим. ред.). Когда я уже просто слег, моя семья забрала меня в Таиланд. Там меня отпустило, и я вернулся работать. Но в первый же день прилета стало опять хуже. Короче, я просто не отошел головой и не долечился", - откровенно рассказал певец.

Несмотря на недуг, Али продолжил работу "на кураже". Музыкант отметил, что сейчас, несмотря на болезнь, у него хорошее настроение, и он не намерен "ныть". Правда, Окапов посетовал на дороговизну лекарств.

"Просто обидно оставлять по 30 тысяч в аптеке и валяться в процедурном кабинете с трубкой в руке", - написал Окапов.

Али Окапов о состоянии здоровья
Али Окапов о состоянии здоровья. Скрин: instagram.com/aliokapov

Али Окапов продолжает творить и, судя по всему, приучает к этому и 10-месячного сына - маленький Зейн недавно потянулся к фортепиано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052115-zabolel-na-nervnoy-pochve-ali-okapov-podrobno-rasskazal-kak-perenes-skandal-s-ordenom-qurmet/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.