Али Окапов заявил, что готов отказаться от ордена "Құрмет", которым его наградили (видео)

Казахстанский артист Али Окапов, ставший кавалером ордена "Құрмет", заявил в Instagram, что готов отказаться от государственной награды после хейта в Сети, передает NUR.KZ.

Накануне Али Окапов рассказал, что был награжден почетным орденом "Құрмет". Однако некоторые пользователи Сети выразили свое недовольство. Артист записал видеообращение в своем блоге.

"Дорогие друзья, коллеги и все те, кто смотрит это видео. В свете последних событий я никак не ожидал, что будет столько внимания к этому вопросу. Но тем не менее, делать вид, что я ничего не замечаю либо мне все равно, это неправильно.

Поэтому я хочу сообщить, что принял решение отказаться от всех музыкальных премий от телеканалов, радиостанций, общественных организаций, частных проектов, в общем, от всего, в чем я участвовал за свои 32 года жизни.

Я давно хотел это сделать, потому что моему ребенку нужна детская комната, а эти тяжелые железяки на полках в кабинете очень опасны для него.

Теперь у меня есть хороший повод сделать это. Касательно государственных наград. Это все очень серьезно, на наградах есть символика Республики Казахстан, поэтому я изучал закон, искал нормативы о возврате.

Но я ничего не нашел, такой нормы нет, по-моему, так никто не делал, поэтому эти награды будут ждать решения уполномоченного органа, и как будет решено, так и сделаю. Я готов сделать так, как требуется.

В целом, я выражаю огромную благодарность Министерству культуры и информации за проявленную веру, внимание ко мне, моей семье, спасибо всем людям, которые были инициаторами, потому что я никак не был в их числе.

Я ничего не просил, я не знал и мне сообщили в канун, ночью, что завтра мне нужно быть на месте, даже придя туда, я не знал, что меня ждет. Но в любом случае, я несу ответственность и я приношу извинения, что я сам, того не желая, создал сложную ситуацию для всех", - сказал исполнитель.

Он добавил, что высшей наградой для артиста являются аплодисменты зрителей. А также отметил, что очень счастлив, поскольку у него есть семья, музыка, слушатели.

"Самую главную премию и звание я получил 17 февраля этого года, когда стал отцом, вот это звание для меня самое главное", - отметил певец.

Он также попросил извинения за то, если кого-то обидел, и выразил благодарность всем, кто встал на его защиту.

"Я как сын Таскына Окапова, сын Розы Рымбаевой, как рядовой поп-исполнитель приношу свои извинения и выражаю свою благодарность", - заключил он.