Пожилой казахстанец на велосипеде доехал до Парижа из Актау (видео)

Житель Мангистауской области Раббим Борашев совершил велопутешествие из Актау прямиком в Париж, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.

Как сообщает пресс-служба Минтуризма в Telegram-канале, велопутешественник Раббим Борашев преодолел путь в 5000 км - из Актау до Парижа, чтобы поддержать казахстанских спортсменов на Олимпийских играх.

"Можно сказать, что поездка на Олимпиаду - это моя мечта. Когда я был молод, шансов не было. Но теперь пришло время, и я принял такое решение. Дождь, пересечение границы, проезд по городу отнимают время, но, тем не менее, я добился своего", - сказал велосипедист.

Отмечается, что сначала он поехал с Актау до Баку, затем пересек границу Грузии. А в июне выехал в Турцию и проехал через Венгрию, Австрию и Германию, после чего добрался до Парижа.

Раббим Борашев, по данным ведомства, до пенсионного возраста работал в строительной фирме. В последние годы увлекся велосипедом и даже участвовал в нескольких велосипедных гонках.

В Париже велопутешественник финишировал на Триумфальной арке, где его торжественно встретил коллектив посольства Казахстана в Париже. Там же казахстанец встретился и побеседовал с министром туризма и спорта РК.

Напомним, в конце июля прошлого года Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.

17 июля сообщалось, что сборная Казахстана отправилась на Олимпиаду в Париже. Казахстан на Играх-2024 будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей в 25 видах спорта.

Уже сегодня стартуют ОИ-2024. Где и когда казахстанцы смогут смотреть прямую трансляцию, мы писали здесь.