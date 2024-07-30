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Семья из Атырау на своем авто доехала до Парижа, чтобы увидеть Олимпиаду (фото)

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Семья из Атырау в Париже
Семья из Атырау в Париже. Фото: Ерик Шиныбеков

Казахстанская семья решила воочию увидеть и посетить Олимпийские игры в Париже, совершив путешествие на машине из Атырау в Париж, передает "Ак Жайык".

Как сообщает региональное издание, житель Атырау вместе с семьей совершил марш-бросок на машине для того, чтобы поболеть за наших спортсменов на Олимпиаде во Франции.

Оказалось, что Ерик Шиныбеков уже имеет опыт дальних поездок на авто - в прошлом году семья совершила 17-дневную поездку в Турцию. Именно после этой поездки они твердо решили и в этом году куда-нибудь поехать.

Так, зимой семья путешественников стала думать над тем, как еще больше расширить горизонт своих поездок. И решение посетить Францию семья приняла единогласно.

Уже в марте, как пишет издание, Шиныбековы собрали необходимые документы, а в апреле подали заявление на шенген в Итальянский визовый центр в Атырау.

"В визовом центре к нам отнеслись очень внимательно. Для нас и для центра оформление шенгена именно для поездки на машине стало первый опытом. Учитывая, что у нас не было никаких броней, пришлось провести грандиозную работу по составлению детального плана поездки. Через две недели мы получили одобрение и стали готовить машину в долгий путь - ведь ей предстояло проехать 15 стран на своем пути", - рассказал глава семейства Ерик Шиныбеков. 

Семья из Атырау
Семья из Атырау. Фото: Ерик Шиныбеков

Семья из Атырау
Семья из Атырау. Фото: Ерик Шиныбеков

Как уточняет издание, каждый день на своем пути в Европу семья преодолевала по 600 километров. В поездку Ерик и его супруга Гульдана отправились с тремя детьми: 5-летний Ерхан, 9-летняя дочь Ясмин и 16-летний сын Ясин.

Как итог долгого автопутешествия - машина с атыраускими номерами оказалась на улице Тильзит, 3, в 200 метрах от парижской Триумфальной арки.

Ранее мы также писали, что житель Мангистауской области Раббим Борашев совершил велопутешествие из Актау прямиком в Париж, чтобы поддержать казахстанских спортсменов на Олимпийских играх.

Отмечается, что сначала он поехал с Актау до Баку, затем пересек границу Грузии. А в июне выехал в Турцию и проехал через Венгрию, Австрию и Германию, после чего добрался до Парижа.

Напомним, в конце июля прошлого года Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.

17 июля сообщалось, что сборная Казахстана отправилась на Олимпиаду в Париже. Казахстан на Играх-2024 будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей в 25 видах спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141611-semya-iz-atyrau-na-svoem-avto-doehala-do-parizha-chtoby-uvidet-olimpiadu-foto/

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