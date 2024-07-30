"Трудно разобрать, что говорят": алматинцы пожаловались на системы оповещения о ЧС

Вице-министр по ЧС на брифинге в кабмине рассказал, почему звук с речевых оповещателей на случай ЧС трудно разобрать. Эту проблему подняли жители Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что недавние испытания системы раннего оповещения о ЧС в Алматы показали одну существенную проблему. По их словам, жители города жаловались в соцсетях на то, что трудно было разобрать, о чем предупреждают спасатели.

"Что касается неразборчивости речи. Там у каждой речевой установки есть своя зона охвата. И как раз таки здесь влияет еще и этажность домов. Там, в зависимости от этажности, тоже будут искажения", - заявил Бауыржан Сыздыков.

По его словам, к этому часу сотрудники не только по Алматы, но и по всему Казахстану детально разбирают зону охвата этих речевых установок.

"Они будут конкретно уже точки определять, и на этих точках они будут уже доустанавливать или же где-то наоборот убирать. То есть здесь уже вопрос именно технический", - заверил спикер.

Напомним, 26 июля в Алматы прошло очередное командно-штабное учение по оповещению населения в случае землетрясения. Некоторые алматинцы в этот день снова получили президентское оповещение на свои гаджеты.

По информации ДЧС Алматы, проверка системы оповещения включает кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения (сирены, перехват телерадиоканалов, мобильные уведомления).

Сообщается, что звуковой сигнал "Внимание всем!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

"Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений", - добавили в департаменте.

Напомним, в мае учения с проверкой систем оповещения проводились по всему Казахстану. При этом, с начала года алматинцы уже дважды чувствовали мощные подземные толчки – 4 марта и 23 января.

После январского землетрясения в ДЧС Алматы объясняли, почему не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.

"Сирены запускаются только при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитуды более 5,5 по ощутимости. В данном случае у нас было зафиксировано от 4 до 5 баллов. Поэтому включать сирену не было необходимости и смысла. Она бы больше создала ажиотажа", – сообщал тогда начальник ДЧС города Алматы.

Экс-глава МЧС Сырым Шарипханов также заявлял, что в Алматы не включились сирены из-за того, что это вызвало бы ажиотаж среди горожан. При этом после толчков 4 марта системы оповещения в мегаполисе все же включили.