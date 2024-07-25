"Включить телевизоры и проверить сообщения": спасатели предупредили алматинцев

26 июля, в 10 часов утра, в Алматы запланировано проведение командно-штабного учения по оповещению населения в случае возникновения землетрясения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

По информации ДЧС города Алматы, при проверке системы оповещения планируется кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения (сирены, перехват телерадиоканалов, мобильные уведомления).

Сообщается, что звуковой сигнал "Внимание всем!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС.

"Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений", - добавили в департаменте.

Напомним, в мае учения с проверкой систем оповещения проводились по всему Казахстану. При этом, с начала года алматинцы уже дважды чувствовали мощные подземные толчки – 4 марта и 23 января.

После январского землетрясения в ДЧС Алматы объясняли, почему не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.

"Сирены запускаются только при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитуды более 5,5 по ощутимости. В данном случае у нас было зафиксировано от 4 до 5 баллов. Поэтому включать сирену не было необходимости и смысла. Она бы больше создала ажиотажа", – сообщал тогда начальник ДЧС города Алматы.

Экс-глава МЧС Сырым Шарипханов также заявлял, что в Алматы не включились сирены из-за того, что это вызвало бы ажиотаж среди горожан. При этом после толчков 4 марта системы оповещения в мегаполисе все же включили.