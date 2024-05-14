Сирены включат в Казахстане в среду

Завтра, 15 мая, по всему Казахстану, кроме Астаны, включатся сирены - в рамках учения планируется проверка систем оповещения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

15-16 мая в Казахстане пройдет республиканское командно-штабное учение "Өрт-2024". В течение этих двух дней во всех регионах будет проводиться комплекс профилактических мероприятий, сообщается на сайте МЧС.

Так, будут отрабатываться вопросы подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации природных пожаров.

Также 15 мая в 12:55 во всех регионах страны, кроме Астаны, в рамках учения планируется проверка системы оповещения - включатся сирены.

Напомним, после сильного январского землетрясения в Алматы в ДЧС мегаполиса рассказали, почему в момент толчков не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок.

"Сирены запускаются только при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитуды более 5,5 по ощутимости. В данном случае ощутимость не ощущалась. У нас было зафиксировано от 4 до 5 баллов. Поэтому включать сирену не было необходимости и смысла. Она бы больше создала ажиотажа", - гласил ответ главы департамента по ЧС города.

Позже экс-глава МЧС Сырым Шарипханов также объяснил, почему в Алматы во время недавнего сильного землетрясения не включились сирены – по его словам, это вызвало бы ажиотаж среди горожан. Такое же мнение по этому поводу выразил президент Касым-Жомарт Токаев.