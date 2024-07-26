Президентское оповещение снова получили казахстанцы

Сегодня утром, 26 июля, некоторым жителям нашей страны вновь пришло президентское оповещение. Сообщение появилось на экране гаджетов, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 26 июля, примерно после 10 часов утра жителям Алматы на смартфоны пришло президентское оповещение.

"Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения", - гласит призыв на экране.

Отметим, что вчера алматинцев предупреждали о проведении командно-штабного учения по оповещению населения в случае землетрясения. Было запланировано кратковременное включение комплекса технических средств системы оповещения - сирены, перехват телерадиоканалов, мобильные уведомления.

Президентское оповещение. Скриншот: NUR.KZ

Напомним, что ранее в этом году президентские оповещения получали алматинцы с устройствами на основе ОС Android в конце мая. Запуск функции был осуществлен тогда в тестовом режиме по поручению президента.

В акимате города рассказывали, почему оповещение называют президентским. Также там сообщили о разработке требования для производителей с заголовком "Национальное оповещение".

Пока что такие сообщения приходят только пользователям с ОС Android. На втором этапе к системе пообещали подключить пользователей с iOS.

Также напомним, что после сильного январского землетрясения экс-глава Минцифры Багдат Мусин сообщал о тестировании системы мгновенного оповещения граждан при ЧС с применением технологии Cell Broadcast. Данная функция представляет собой новый подход к массовому оповещению, отличающийся от традиционных SMS-оповещений. Аким Алматы Ерболат Досаев в свою очередь говорил, что на это выделят 475 млн тенге.

Специалисты поясняли, что система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технологии Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия.