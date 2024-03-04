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Эзотерика

"В зданиях наблюдаются повреждения": в акимате Алматы рассказали о последствиях землетрясения

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Школа
Школа. Фото: Очевидцы

В акимате Алматы рассказали о последствиях землетрясения. Там отмечают, что в зданиях наблюдаются повреждения, передает корреспондент NUR.KZ.

"После землетрясения в зданиях наблюдаются повреждения. В основном, повреждения касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада.

Данные повреждения не являются свидетельством нарушения несущих конструкций, поскольку устойчивость отделочных материалов зависит от ряда фактов, таких, как качество крепления и самого материала", - рассказали в управлении урбанистики и городского планирования города Алматы.

Там добавили, что на сегодняшний день при районных акиматах созданы рабочие группы с составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования.

"При выявлении значительных повреждений в результате землетрясений списки объектов направляются в Управление урбанистики и городского планирования города Алматы на проведение последующих обследований сейсмоустойчивости экспертными организациями", - добавили в управлении.

Напомним, в Алматы произошло сильное землетрясение ощутимостью в пять баллов.

Сейсмолог Даулет Сарсенбаев рассказал о том, что до 16.00, по предварительной информации, нужно находиться в пунктах приема населения.

Также сейсмологи рассказали о том, что в эпицентре ощутимость составляла 5-6 баллов.

В ДЧС рассказали, как действовать при землетрясении.

Ранее также говорилось о том, что штукатурка осыпалась в одной из школ Алматы после землетрясения.

Также сообщилось, что акимат сообщал, что существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064397-v-zdaniyah-nablyudayutsya-povrezhdeniya-v-akimate-almaty-rasskazali-o-posledstviyah-zemletryaseniya/

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