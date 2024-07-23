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Эзотерика

"Ждет прибавления": первая леди Франции рассказала о подаренной Токаевым казахской тазы

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Эммануэль Макрон с собаками породы тазы
Эммануэль Макрон с собаками породы тазы. Фото: instagram.com/soazigdelamoissonniere/

Жена президента Франции Брижитт Макрон рассказала, что казахская тазы, которую подарил Касым-Жомарт Токаев, вскоре станет матерью, сообщает сайт телеканала "24 KZ".

По информации телеканала, в Париже проходил прием иностранных журналистов в канун открытия Олимпийских игр. Во время приема корреспондент телеканала поинтересовалась у первой леди Франции Брижит Макрон самочувствием собак.

"В ответ пару тазы Жюля и Жанну вывели на всеобщее обозрение. И, как сообщила мадам Макрон, в Елисейском дворце вскоре ждут прибавления - Жанна, чистокровная тазы, скоро впервые станет матерью", - сообщает телеканал.

Сообщается, что подарок президента Токаева привлек внимание гостей приема, став одним из самых запоминающихся моментов визита в президентский дворец.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подарил Эммануэлю Макрону щенков тазы.

В Акорде отметили, что президент Франции во время визита в Астану в ноябре прошлого года по приглашению главы Казахстана посетил выставку "Этноаул", где ему особо приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак.

Так, в Париж были доставлены два щенка в возрасте пяти месяцев. Питомцы были обследованы ветеринарами и временно помещены в карантин. Кроме того, французской стороне были переданы рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы. Щенки получили клички Жюль и Жанна.

Позже Макрон неоднократно публиковал фотографии с тазы, подаренными Токаевым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138589-zhdet-pribavleniya-pervaya-ledi-francii-rasskazala-o-podarennoy-tokaevym-kazahskoy-tazy/

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