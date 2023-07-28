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Казахстан получил официальное приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже

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Спортсмен несет флаг Казахстана в Токио
Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: olympic.kz

Казахстан официально получил приглашение на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в следующем году. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.

Как рассказали в ведомстве, официальный документ был направлен Международным Олимпийским комитетом в адрес Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции – Париже.

Официальное приглашение на Олимпиаду-2024
Официальное приглашение на Олимпиаду-2024. Скриншот: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

На сайте НОК отмечается, что Париж был единогласно избран принимающим городом Олимпийских игр 2024 года в ходе 130-й Сессии МОК, которая проходила 13 сентября 2017 года в Лиме, Перу.

Стоит отметить, что Париж, ранее принимавший Олимпийские игры в 1900 и 1924 годах, станет вторым городом, принимавшим Олимпийские игры трижды, после столицы Великобритании Лондона.

Кроме того, 2024 год ознаменуется столетием игр Париж-1924 и шестыми олимпийскими играми, проводимыми Францией.

Программа Олимпиады-2024 будет состоят из 32 видов спорта. Для улучшения программы и общей концепции игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.

Напомним, в ноябре был представлен официальный талисман Олимпиады-2024. Им стал фригийский колпак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2030391-kazahstan-poluchil-ofitsialnoe-priglashenie-na-olimpiadu-2024-v-parizhe/

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