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Олимпиада-2024 в Париже: где и когда казахстанцы смогут смотреть прямую трансляцию

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Олимпиада в Париже
Олимпиада в Париже. Фото: David Ramos/Getty Images

В Париже уже завтра, 26 июля, состоится торжественная церемония открытия Олимпиады-2024. В этот раз церемония начала игр пройдет не на стадионе, а на реке Сене и вдоль нее.

Как сообщается на официальном сайте Олимпийских игр-2024, впервые в истории летних игр церемония открытия пройдет не на стадионе: проведение мероприятия запланировано на реке Сене и вдоль нее.

Отмечается, что мероприятие начнется с парада спортсменов, где каждая делегация будет передвигаться на отдельной лодке. При этом все суда команд будут оборудованы камерами, чтобы зрители, наблюдающие за церемонией по телевизионной или интернет-трансляции, могли увидеть спортсменов вблизи.

Двигаясь по реке с востока на запад, 10 500 атлетов пересекут центр Парижа, который станет местом действия Игр и где спортсмены будут демонстрировать свое мастерство в течение следующих 16 дней.

Как сообщается на официальном сайте Министерства культуры и информации, право на показ XXXIII Олимпийских Игр Париж-2024 получили 5 отечественных телеканалов:

  • "Qazaqstan";
  • "Qazsport";
  • "Jibek Joly";
  • "Хабар";
  • "Ел арна".

Церемония открытия Игр будет транслироваться в прямом эфире телеканалов 26 июля в 22:25.

17 июля сообщалось, что сборная Казахстана отправилась на Олимпиаду в Париже. Казахстан на Играх-2024 будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей в 25 видах спорта.

Ранее стало также известно расписание Олимпиады на 25 июля и где стартуют казахстанцы.

Журналисты NUR.KZ также писали, какой смысл в себе несет талисман Олимпиады в Париже и сколько стоят официальные сувениры Игр в Париже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2139508-olimpiada-2024-v-parizhe-gde-i-kogda-kazahstancy-smogut-smotret-pryamuyu-translyaciyu/

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