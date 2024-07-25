Олимпиада-2024 в Париже: где и когда казахстанцы смогут смотреть прямую трансляцию

В Париже уже завтра, 26 июля, состоится торжественная церемония открытия Олимпиады-2024. В этот раз церемония начала игр пройдет не на стадионе, а на реке Сене и вдоль нее.
Как сообщается на официальном сайте Олимпийских игр-2024, впервые в истории летних игр церемония открытия пройдет не на стадионе: проведение мероприятия запланировано на реке Сене и вдоль нее.
Отмечается, что мероприятие начнется с парада спортсменов, где каждая делегация будет передвигаться на отдельной лодке. При этом все суда команд будут оборудованы камерами, чтобы зрители, наблюдающие за церемонией по телевизионной или интернет-трансляции, могли увидеть спортсменов вблизи.
Двигаясь по реке с востока на запад, 10 500 атлетов пересекут центр Парижа, который станет местом действия Игр и где спортсмены будут демонстрировать свое мастерство в течение следующих 16 дней.
Как сообщается на официальном сайте Министерства культуры и информации, право на показ XXXIII Олимпийских Игр Париж-2024 получили 5 отечественных телеканалов:
- "Qazaqstan";
- "Qazsport";
- "Jibek Joly";
- "Хабар";
- "Ел арна".
Церемония открытия Игр будет транслироваться в прямом эфире телеканалов 26 июля в 22:25.
17 июля сообщалось, что сборная Казахстана отправилась на Олимпиаду в Париже. Казахстан на Играх-2024 будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей в 25 видах спорта.
Ранее стало также известно расписание Олимпиады на 25 июля и где стартуют казахстанцы.
Журналисты NUR.KZ также писали, какой смысл в себе несет талисман Олимпиады в Париже и сколько стоят официальные сувениры Игр в Париже.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2139508-olimpiada-2024-v-parizhe-gde-i-kogda-kazahstancy-smogut-smotret-pryamuyu-translyaciyu/