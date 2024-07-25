С 300 кг до 150-ти: как казахстанец помогает "большим" людям сбросить вес

Житель столицы Айтым Жакупов запустил проект, в котором помогает похудеть людям с избыточным весом. Об их результатах он рассказывает в соцсетях и на YouTube-канале, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой проект Айтым Жакупов запустил два года назад. Сейчас к мужчине за помощью приходят "тяжеловесы" со всего Казахстана и других стран. Вес многих составляет 250-300 кг, а качество жизни практически нулевое, говорит Айтым.

Участники проекта проживают все вместе под наблюдением специалистов и наставника. А в достижении заветной цели им помогают тренеры, врачи и психологи. Важно отметить, что участники проекта ни за что не платят, в том числе и за питание.

Айтым Жакупов. Фото: из личного архива

С чего все началось?

Идеи создать подобный проект никогда не было, отмечает Айтым. Все изменил мобилограф Алишер, который пришел поснимать тренировки Айтыма. Мужчина в спорте уже 18 лет и является неоднократным чемпионом и рекордсменом страны по направлению воркаут.

"У меня в голове не укладывалось: я тренируюсь, меня на камеру снимает полный человек, который даже держа в руках телефон пыхтит. Я решил чисто по-человечески поддержать парня, помочь ему. Узнал его историю.

Он из города Семей, уехал из-за проблем в отношениях с отцом. Дошло до того, что он перестал кушать за одним столом с родителями, потому что они говорили ему: "Хватит кушать". Парень замкнулся и уехал в Астану на поиски нового себя", - вспоминает Айтым.

Благодаря кропотливой работе у Алишера появились первые результаты в виде сброшенных килограммов. Этой радостью Айтым поделился в соцсетях. Видеоролик за ночь набрал более трех млн просмотров.

Многие пользователи поддерживали Алишера, но были и те, кто говорил, что ничего не получится. Хейтеры, к слову, и замотивировали Айтыма как тренера. В итоге Алишер полностью изменил свою жизнь и похудел со 140 кг до 85-ти. А сейчас стал тренером и помогает в похудении другим.

"От него отказались даже врачи"

Сейчас рекордсменом проекта по сброшенным килограммам является Игорь из Латвии. Раньше он весил 300 кг, сейчас - вдвое меньше. Близится к рекорду и Шухрат из города Жаркента. Еще до проекта он планировал сделать операцию по уменьшению желудка, но из-за длинного списка болезней врачи отказались от него, рассказывает Айтым. Случившееся сильно подкосило Шухрата - и он набрал 50 кг. При встрече с Айтымом вес мужчины составлял 300 кг.

"Но откуда все это пошло? У него болел папа, с которым у него была сильная связь. К большому сожалению, отца не стало. Находясь в этом стрессе, он начал набирать вес. Он не мог отпустить отца - у него была глубокая психологическая травма, и было много болезней физических.

Врачи сказали, что ничего нельзя сделать. Но я не мог отказать Шухрату, я взял все риски на себя, понимая, на что я иду. И когда мы скинули 30 кг, у него случился приступ. Оказалось, очень много камней в желчном пузыре, но врачи его не брали на операцию. И только в одной из больниц Астаны врачи собрали консилиум и приняли решение провести операцию", - рассказывает Айтым.

Из-за большого веса врачи не могли даже сделать КТ. На аппарате ограничение по весу составляет 160 кг. Шухрата планировали перевезти из столицы в Караганду, где в зоопарке есть нужный аппарат, но для животных, рассказывает Айтым. Однако врачи заявили, что дорогу мужчина может не перенести. К счастью, Шухрата успешно прооперировали в Астане, а восстановившись мужчина вернулся к тренировкам.

В итоге Шухрат сбросил 110 кг. Впереди похудение еще на 50 кг, а после - операция по удалению лишней кожи, с гордостью за подопечного рассказывает Айтым.

Участники проекта. Фото: из личного архива

"Почти у всех проблемы с родителями"

"К нам может обратиться человек из любой страны. Конечно, прежде чем взять его, мы обязательно проводим полное медицинское обследование, проводим глубокий анализ всех органов. Не секрет, что у большинства из них проблемы со здоровьем. Поэтому мы готовим человека, и только потом начинаем тренировки и лечение.

Но зачастую проблема большого веса - это не проблема еды: это психологическое состояние человека. Грубо говоря, это душевно больные люди, которые нуждаются в первую очередь в психологической поддержке", - говорит Айтым.

Например, участник из Павлодара в трехмесячном возрасте попал в детский дом. Приемная семья приняла его не очень радушно и часто попрекала тем, что он из детдома, говорит Айтым. Все это отразилось на физическом состоянии мальчика. А другой участник за три года потерял всю семью. Свое горе он заедал, пока весы не показали 200 кг. Помимо этого, почти у всех "тяжеловесов" сложные отношения с родителями.

"В определенный промежуток возраста, особенно в подростковый, дети часто обделены вниманием, у них проблемы в отношениях с родителями, с папами в особенности. Ребята замыкаются, не получая должного внимания или поддержки. Часто психологически стрессовая ситуация так и не вышла наружу. Здесь еда - это просто отдушина для них, они - пищевые наркоманы", - объясняет Айтым.

Поведение как у беременных

Для худеющих каждый день - борьба с самим собой. Но задача проекта - сопровождать людей на этом пути, а не тащить насильно, изнуряя голодовками и тренировками, отмечает Айтым.

"Никаких сверхъестественных тренировок у них нет. Моя задача - привить им дисциплину. Это влияет не только на физическую форму, но и в целом на качество жизни. Ведь ни я, ни проект не вечны. И когда я их отпущу, они должны продолжить заниматься и не набрать вес обратно. Это основная задача. У нас две тренировки каждый день кроме воскресенья", - добавляет Айтым.

В проекте участвуют мужчины от 20 до 45 лет. В начале пути у большинства из них тестостерон был практически на нуле, а вот женский гормон зашкаливал.

"Из-за этого участники часто плачут, часто находятся в апатии. У них у всех поведение как у беременных женщин. Сейчас они улыбаются - и вот уже плачут. То у них высокая мотивация, то ее нет совсем", - рассказывает Айтым.

"Сбегали в другой город покушать"

Немало было и курьезных случаев, рассказывает Айтым. Часто у участников находили "запрещенку". А некоторые отличились тем, что поехали в другой город, чтобы вкусно покушать.

"Например, один из участников сбежал в другой город и объелся на нет. Мне пришлось взять себя в руки, сесть в машину и поехать его искать. И, опять же, это было связано с психологическим состоянием. У него в тот день было три года как не стало мамы, ему она снилась. У многих привычка заедать стресс. Они привыкли справляться таким образом", - отмечает Айтым.

После подобных инцидентов с каждым участником работают психологи, с которыми они обсуждают моменты срыва.

Худеют и зрители

"Когда мы начали освещать проект, это послужило мотивацией для огромного количества людей по всему миру. Мы не старались делать красивые карточки и ролики - у нас нет заготовленных сценариев и текстов. Зрители видят в участниках себя. Пишут, что благодаря проекту они сбросили 20-30 кг", - рассказывает наставник.

Айтым нередко поднимает проблему лишнего веса в Казахстане. Особенно его тревожит, что родители не следят за рационом детей, особенно подростков. Большинство казахстанских тинейджеров выберут чипсы и газировку вместо фруктов и овощей, говорит Айтым. Халатное отношение к питанию ребенка может привести к страшным последствиям, особенно в период гормональной перестройки. Доказывают это и примеры участников проекта.

Отметим, ранее алматинский врач рассказала, почему дети набирают лишний вес.