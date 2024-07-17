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Сборная Казахстана отправилась на Олимпиаду в Париже (видео)

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Сборная Казахстана на базе перед Олимпиадой-2024
Сборная Казахстана перед Олимпиадой-2024. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан опубликовало кадры церемонии проводов национальной команды на летнюю Олимпиаду в Париже, передает NUR.KZ.

Мероприятие состоялось на республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области. Казахстан на Играх-2024 будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей в 25 видах спорта. Впервые представители страны выступят на Олимпиаде в бадминтоне и брейкинге.

Со спортсменами и их тренерами встретился министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

"Перед вами стоит почетная и очень ответственная задача – представлять нашу страну на Играх в Париже. Уверен, что ваш чемпионский характер, упорство, воля к победе, мастерство совместно с кропотливым трудом тренеров, врачей, массажистов приведут к большим результатам", – заявил Маржикпаев.
За годы независимости наша страна воспитала 79 призеров летних и зимних Олимпийских игр, в том числе 15 олимпийских чемпионов. Олимпийские достижения – это имидж всей страны в мире, показатель благосостояния государства, ну и самое главное – это будет итогом вашего многолетнего и упорного труда!» – добавил министр.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2135709-sbornaya-kazahstana-otpravilas-na-olimpiadu-v-parizh/

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