Портрет Сатпаева появился на одном из казахстанских поездов (фото)

Поезд сообщением "Астана-Жезказган" оформили в честь 125-летия первого казахского академика-геолога Каныша Сатпаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Как сообщает пресс-служба нацперевозчика, со столичного вокзала "Нұрлы жол" отправился пассажирский поезд, оформленный в честь 125-летия первого казахского академика-геолога Каныша Сатпаева.

"Его активная научная деятельность была тесно связана с городом Жезказган, поэтому оформление памятного поезда было выбрано для маршрута №65/66 "Астана-Жезказган". Оформленный поезд будет курсировать через день до начала осени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на внешней стороне поезда размещены даты жизни Каныша Сатпаева и его юбилейный портрет. Проект направлен на почтение памяти великого казахского ученого.

Каныш Сатпаев известен своими открытиями крупных месторождений меди, угля и других полезных ископаемых, что значительно повлияло на экономическое развитие Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят еще три новых маршрута с женскими вагонами - "Астана - Семей", "Актобе - Алматы", "Алматы - Шымкент". Поезда с такими вагонами уже курсируют по 8 направлениям.

В КТЖ также ранее сообщали, когда из Казахстана будет запущен прямой поезд в Китай.

Также в феврале этого года в КТЖ сообщали, могут ли в Казахстане повысить стоимость билетов на железнодорожные перевозки.