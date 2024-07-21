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Пропавшего в Семее 9-летнего мальчика нашли: его искал весь город

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Ребенок на детской площадке
Мальчик. Иллюстративное фото: Cavan Images / Getty Images

В Семее нашелся третьеклассник, которого более суток искал весь город. О том, что ребенок пропал, стало известно еще вчера днем, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции области Абай.

Вчера днем стало известно, что в Семее пропал 9-летний Алинур. Как рассказали в полиции 19 июля примерно в 12:00 он вышел из дома и не вернулся.

Мальчика нашли живым и невредимым, его более суток искал весь город, сообщается в официальном Telegram-канале ДП области Абай.

Мальчик с полицейским в Семее
Мальчик с полицейским в Семее. Фото: t.me/dp_abai

Полицейские, волонтеры и неравнодушные жители прочесывали весь Семей. Поиски велись как в заброшенных строениях, так и в увеселительных заведениях. Стражи порядка при проведении поисковых мероприятий нашли школьника в районе поселка Восточный.

Ребенка доставили в отдел полиции, с ним провели беседу. После осмотра психолога Алинура передали родителям.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2137392-propavshego-v-semee-9-letnego-malchika-nashli-ego-iskal-ves-gorod/

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