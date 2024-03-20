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Новое фото Макрона с тазы, подаренными Токаевым, появилось в Сети

Опубликовано:

Эммануэль Макрон с собаками породы тазы
Эммануэль Макрон с собаками породы тазы. Фото: instagram.com/soazigdelamoissonniere/

Личный фотограф президента Франции Эммануэля Макрона опубликовал в Instagram новое фото президента Франции с собаками породы тазы, которых Макрону подарил Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

Личный фотограф президента Франции Эммануэля Макрона опубликовал в своем Instagram фото, на котором Макрон кормит собак казахской национальной породы тазы, которых ему подарил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

На прошлой неделе фотограф Макрона также публиковал фото президента Франции с его собаками в Елисейском дворце - двумя тазы и черным лабрадором.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подарил Эмманюэлю Макрону щенков тазы.

В Акорде отметили, что президент Франции во время визита в Астану в ноябре прошлого года по приглашению главы Казахстана посетил выставку "Этноаул", где ему особо приглянулись борзые тазы. Тогда Касым-Жомарт Токаев пообещал французскому коллеге подарить собак.

Так, в Париж были доставлены два щенка в возрасте пяти месяцев. Питомцы были обследованы ветеринарами и временно помещены в карантин. Кроме того, французской стороне были переданы рекомендации по содержанию, кормлению и дрессировке тазы.

Щенки получили клички Жюль и Жанна. Они быстро "подружились" с черным лабрадором Немо, которого в 2017 году Макрон взял из приюта для животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2071389-lichnyy-fotograf-makrona-opublikoval-novoe-foto-prezidenta-frantsii-s-tazy-podarennymi-tokaevym/

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