Когда из Казахстана будет запущен прямой поезд в Китай, рассказали в КТЖ

Глава АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов на брифинге в КТЖ рассказал, когда из Казахстана будет запущен прямой поезд в Китай, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанибек Тайжанов заявил, что вопрос запуска прямого поезда в Китай в настоящее время прорабатывается.

"В начале года мы обратились с этим вопросом к китайской стороне. Пока ответа нет. При этом ранее говорилось, что такая возможность есть. В июне китайское туристическое агентство планирует приехать в Казахстан и организовать поезд Сиань – Алматы.

Это будет туристический поезд их формирования, с проводниками и клиентами китайской стороны. После запуска мы продолжим переговоры в отношении запуска казахстанского поезда", – добавил он.

При этом глава АО "Пассажирские перевозки" напомнил, что до пандемии между странами курсировал поезд Алматы– Урумчи, но сейчас поезд ходит только до границы.

"Когда началась пандемия, китайская сторона полностью закрыла сообщение. Международные поезда у нас ходят в Россию и Узбекистан. Есть договоренность к концу этого года или к началу следующего возобновить рейс Караганда – Москва. Сейчас в Россию ходит поезд сообщением Караганда – Самара", – резюмировал спикер.

Напомним, до января 2020 года между Казахстаном и Китаем поезда курсировали по двум маршрутам: от Урумчи до вокзала Алматы-2 и от Алматы до Нурлы жол в Нур-Султане, а оттуда уже в Урумчи.

В начале пандемии КТЖ ограничила железнодорожное сообщение с КНР до исчезновения угрозы заражения.

При этом в марте 2022 года стало известно о запуске нового поезда Сиань-Мангейм, который соединит Китай и Германию. Данный поезд проходит через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

В 2023 году сообщалось о запуске транзитного шаттла-поезда с товарами, приобретенными через интернет, который будет курсировать через территорию Казахстана.

Также в феврале этого года в КТЖ сообщали, могут ли в Казахстане повысить стоимость билетов на железнодорожные перевозки.