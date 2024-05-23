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Еще по трем маршрутам запустят женские вагоны в Казахстане

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Два вагона пассажирского поезда
Пассажирский поезд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Летом в Казахстане запустят три новых маршрута с женскими вагонами. Поезда с такими вагонами уже курсируют по 8 направлениям, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

Как сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки", нацперевозчик провел социальный опрос по дальнейшему развитию проекта "Женский вагон", в котором участвовало более 600 респондентов.

По итогу соцопроса принято решение в летний период текущего года запустить женские вагоны еще на трех маршрутах:

  • №354/353 "Астана - Семей";
  • №24/23 "Актобе - Алматы";
  • №25/26 "Алматы - Шымкент".

Отмечается, что на сегодняшний день поезда с женскими вагонами курсируют по 8 маршрутам:

  • №77/78 "Алматы - Мангистау";
  • №351/352 "Алматы - Оскемен";
  • №45/46 "Павлодар - Туркестан";
  • №37/38 "Мангистау - Семей";
  • №47/48 "Атырау - Астана";
  • №33/34 "Актобе - Алматы-1";
  • №4/3 "Астана - Алматы-2";
  • №71/72 "Астана - Шымкент".

По информации нацперевозчика, за первый квартал этого года свыше 70 тыс. женщин воспользовались услугой "Женские вагоны". Отмечается рост показателя в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Здесь же напомнили, что в женских вагонах разрешен проезд детей мужского пола до семи лет.

Напомним, что в пилотном режиме женские вагоны были внедрены в 2021 году. Тогда в октябре они появились в двух пассажирских составах в направлении "Алматы - Оскемен" и "Алматы - Мангистау".

С 1 февраля 2022 года АО "Пассажирские перевозки" запустило женские вагоны еще по нескольким направлениям. Они начали курсировать в составе поездов "Мангистау - Семей", "Астана - Атырау" и "Павлодар - Туркестан".

В конце апреля в АО "Пассажирские перевозки" сообщили, что в Казахстане увеличат количество женских вагонов.

Отметим, впервые о том, что женские купе могут появиться в поездах в Казахстане, заговорили в 2018 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105772-eshche-po-trem-marshrutam-zapustyat-zhenskie-vagony-v-kazahstane/

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