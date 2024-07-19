"Потеряшки" вернулись домой в Павлодарской области

В Павлодарской области пропали 29 овец. Чтобы найти "потеряшек", полицейские обошли дворы сельчан, проверили леса и места выпаса животных, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отдел полиции Павлодарского района с заявлением о пропаже овец обратился глава одного из крестьянских хозяйств.

Овцы в количестве 29 голов были утеряны с вольных выпасов вблизи села Коктобе. Владелец домашних животных сам пытался найти их, однако после безуспешного самостоятельного поиска обратился в полицию.

"Для поиска пропавшего скота была создана оперативно-поисковая группа из числа сотрудников криминальной полиции. Полицейские осуществляли подворный обход населенного пункта, проверяли лесные массивы, ближайшие места отгонов.

В результате тщательно проведенных мероприятий все пропавшие овцы обнаружены в степной зоне вблизи села Хмельницкое Щербактинского района. В ходе осмотра владелец животных опознал своих овец", - сообщил заместитель начальника отдела полиции Павлодарского района Бекзада Булежанов.

"Потеряшек" вернули законному владельцу, который выразил слова признательности за помощь.

"Стражи порядка настоятельно рекомендуют владельцам домашнего скота не оставлять свое имущество без присмотра", - отметили в ДП Павлодарской области.

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