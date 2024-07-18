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"Мы забыли, что такое покой": на общежитие с 750 иностранцами пожаловалась алматинка Досаеву

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Парень паркует самокат
Электросамокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На встрече с жителями Ауэзовского района алматинка пожаловалась акиму на бывшую гостиницу возле дома, из которой сделали общежитие для более чем 700 иностранных студентов, пишет корреспондент NUR.KZ.

"От жителей 10-го микрорайона. Мы третий год уже не знаем покоя, сна. И, вообще, жизнь уже наша вся прекратилась. Дело в том, что адресу 10 мкрн, дом 7А раннее была гостиница. На данный момент там появилось общежитие, где проживает 750 человек - индусов. Это находится на таком расстоянии, что мы даже с балкона на балкон можем с ними поздороваться", - рассказала алматинка.

Она добавила, что иностранные студенты гуляют по территории по ночам, играют в волейбол и футбол в 3-4 часа ночи, громко катаются на самокатах. Договориться с ними, с ее слов, не получается из-за языкового барьера.

Аким Алматы Ерболат Досаев уточнил у акима района, что это за общежитие. Ему сообщили, что это общежитие Каспийского университета.

"Давайте не будем разделять: индусы, не индусы… это студенты. Когда касается права частной собственности, единственное, что я могу пообещать: кроме акима района я попрошу своего заместителя встретиться руководством Каспийского университета, поговорить об общем режиме.

Но запретить людям ходить я не могу. И не буду этого делать. Я прошу прощения. Потому что люди приехали учиться сюда, оплатили свою учебу. Это является собственностью Каспийского университета. Но как аким могу потребовать соблюдение чистоты, дисциплины, порядка", - ответил Досаев.

Алматинка возразила, что, если бы такое нарушение тишины было в центре города, общежитие сразу бы переместили, и потребовала "перестать издеваться над жителями спального района".

"Город для меня одинаковый, у меня все районы города одинаковые. Давайте будем менее эмоциональными. Я даю поручение: вот, Калдыбеков Азамат, мой заместитель, он займется вузом совместно с акимом (района - прим. ред.), и мне даст реальную картину. Если необходимо с ректором университета переговорить, я его найду и сам его вызову", - добавил Досаев.

В конце прошлого года Токаев поручил решить вопрос с нехваткой мест в студенческих общежитиях главе Миннауки.

Напомним, в октябре 2022 года в соцсетях распространилось видео с бездомными студентами в Алматы, ночевавшими на улице с вещами. На информацию отреагировали в Миннауки и высшего образования.

До этого в Сети циркулировал слух о студентах без жилья, ночующих в метро, парках и на вокзалах Алматы.

В начале учебного 2022 года стало известно, что для казахстанских вузов ужесточат требования по общежитиям. Миннауки тогда сообщило, что намерено к 2026 году на 70-80% закрыть проблему нехватки в них мест.

Позже в южной столице открыли круглосуточный штаб для студентов, оставшихся без жилья.

Касым-Жомарт Токаев во время посещения города Қонаев предложил сделать из областного центра научно-образовательный центр для студентов, чтобы разгрузить Алматы.

"Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха", – выразил мнение глава государства.

В августе 2023 года стало известно, что вузы Алматы расселят часть своих студентов в городских хостелах. Университеты на тот момент уже заключили соответствующие договоры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136132-my-zabyli-chto-takoe-pokoy-na-obshchezhitie-s-750-inostrancami-pozhalovalas-almatinka-dosaevu/

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