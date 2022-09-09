Спецштаб для студентов, оставшихся без жилья, открыли в Алматы

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Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что в Алматы открыли круглосуточный штаб для студентов, оставшихся без жилья. Его слова опубликовал официальный Telegram-канал ведомства.

Министр принял участие в программе телеканала "Казахстан" "Жедел желі" и прокомментировал нехватку мест в общежитиях вузов.

"В настоящее время заключаются договоры со всеми гостиницами и хостелами, которые стоят пустые или полупустые. Таким образом мы предоставляем студентам, которые не могут разместиться в общежитиях, возможность жить хостелах за льготную плату в 20-25 тысяч тенге в месяц", - рассказал глава ведомства.

Помимо этого, министерство создало специальный штаб для студентов, оставшихся без квартиры.

"Он расположен в общежитии Satbayev University. В штаб могут обратиться первокурсники, студенты из социально уязвимых слоев населения, а также студенты, которые не смогли найти квартиру в аренду или попали в трудную ситуацию. Штаб работает 24 часа.

Постараемся сразу решать подобные ситуации. Студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, мы найдем место. Будем договариваться с вузами и постараемся их разместить. Штаб работает с сентября", - заверил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что за год в Алматы аренда жилья подорожала более чем на 60%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987104-spetsshtab-dlya-studentov-ostavshihsya-bez-zhilya-otkryli-v-almaty/