Вузы Алматы расселят часть студентов в хостелах

Парень. Иллюстративное фото: pexels.com

Алматинские вузы расселят часть своих студентов в городских хостелах. Университеты уже заключили соответствующие договоры, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в Telegram.

"В Алматы нехватку общежитий для студентов вузов будем решать за счет частных хостелов.

Университеты города Алматы заключили договоры с почти 60 владельцами мини-гостиниц. Предприниматели охотно приняли предложение", – сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Напомним, что в октябре прошлого года в соцсетях распространилось видео с бездомными студентами в Алматы, ночевавшими на улице с вещами. На информацию отреагировали в Миннауки и высшего образования.

До этого в Сети циркулировал слух о студентах без жилья, ночующих в метро, парках и на вокзалах Алматы.

В начале прошлого учебного года стало известно, что для казахстанских вузов ужесточат требования по общежитиям. Миннауки тогда сообщило, что намерено к 2026 году на 70-80% закрыть проблему нехватки мест в общежитиях.

Позже в южной столице открыли круглосуточный штаб для студентов, оставшихся без жилья.

Отметим, что уже скоро у казахстанских студентов начнется новый учебный год. Тем временем, как мы писали ранее, цены на арендное жилье в стране вновь начали расти в июне.

При этом сильнее всего цены выросли в Актау, Актобе, а также в Астане и Павлодаре. В Алматы, Шымкенте и Кокшетау тоже наблюдался рост стоимости.

Также мы писали, что в прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев во время посещения Конаева предложил сделать из города научно-образовательный центр для студентов, чтобы разгрузить Алматы.

"Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха", – выразил мнение глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032219-vuzy-almaty-rasselyat-chast-studentov-v-hostelah/