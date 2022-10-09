Видео с "бездомными" студентами в Алматы прокомментировали в Миннауки

"Бездомные" студенты на детской площадке с вещами. Кадр из видео: Instagram/taraz_nablyudeniya

В Казнете распространился видеоролик, на котором якобы несколько бездомных студентов ночуют с вещами на улице. Ролик заинтересовал Министерство науки и высшего образования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На первом видеоролике, опубликованном в соцсетях, парни в шутку просят помощи у прохожей девушки. Молодые люди расположились на детской площадке вместе с личными вещами.

На втором действие разворачивается уже в темное время суток. Один из ребят лежит, укутавшись в одеяла, другие, усевшись на сумках работают на ноутбуке или разговаривают друг с другом.

Происходящее прокомментировали в Министерстве науки и высшего образования.

"В социальных сетях распространяется ролик о якобы бездомных студентах Алматы. Министерство науки и высшего образования просит авторов/героев ролика, а также свидетелей обратиться в ведомство. В случае необходимости студентам будет оказана необходимая помощь", — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

Министерство предоставило полезные номера для подобных ситуаций:

+7 778 655 60 83 – оперштаб города Алматы по обеспечению студентов жильем в критических ситуациях;

119 (городской номер) или 58-00-58 – call-центр Министерства юстиции для Алматы и Астаны. Сюда можно обратиться за правовой помощью в случае незаконного выселения или повышения стоимости аренды жилья;

1450 – единый call-центр по вопросам в сфере образования и науки.

В министерстве добавили, что во всех вузах созданы общественные приемные, куда могут за необходимой помощью обратиться студенты, их родители, преподаватели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991803-video-s-bezdomnymi-studentami-v-almaty-prokommentirovali-v-minnauki/