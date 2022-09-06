Слухи о ночующих в метро и парках Алматы студентах прокомментировали в Миннауки

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В Министерстве науки и высшего образования РК опровергли информацию о "бездомных" студентах, ночующих в метро, парках и на вокзалах Алматы. Комментарий появился в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что информация о "бездомных" алматинских студентах появился в соцсетях и интернет-СМИ.

"Анализ и проверка данных публикаций показали, что первоисточником явились недостоверные публикации в социальных сетях.

Информация о бездомных студентах в Алматы не подтвердилась. Происхождение видео, где молодые люди идут с чемоданами по ночной улице, неизвестно", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается также, что контактов студентов, которые якобы представлены на видео, нет, поэтому связаться с ними для проведения точечной проверки не представляется возможным.

"Просим общественность и СМИ доверять только официальной информации. В случае возникновения вопросов, связанных с размещением студентов в общежитиях, обращаться в администрацию вузов.

Университеты обеспечивают обучающихся местами в студенческих общежитиях. Кроме того, в случае необходимости студенты вузами размещаются в хостелах и гостиницах", - подчеркнули в Министерстве науки и высшего образования.

В ведомстве добавили, что в Алматы для контроля ситуации по обеспечению студентов общежитиями направился вице-министр Куаныш Ергалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986315-sluhi-o-nochuyuschih-v-metro-i-parkah-almaty-studentah-prokommentirovali-v-minnauki/