Для казахстанских вузов ужесточат требования по общежитиям

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Министр науки и высшего образования в кулуарах кабмина заявил, что проблема нехватки мест в казахстанских общежитиях сохранялась 30 лет, и сейчас она требует не только срочных, но и системных мер, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек признал проблему с общежитиями.

"Эта проблема не одного года: она копилась у нас 30 лет. Сейчас проблема есть в одном крупном городе – в Алматы. У нас гиперконцентрация вузов в городе: 35 университетов, почти 200 тыс. студентов, из них 70% – приезжие.

Сейчас проблема решается через штаб, который мы создали на базе "Сатпаев Университета". Каждый студент, оказавшийся в тяжелой ситуации, может обратиться в штаб. У нас есть студенты, которые до сих пор не знают, что существует штаб", – заявил он.

По его словам, любой студент или родитель может обратиться в штаб на территории Satbayev University.

"В течение 1-2 дней договариваемся с вузами и хостелами для размещения", – добавил министр.

В целом его ведомство намерено к 2026 году на 70-80% закрыть проблему нехватки мест в общежитиях.

"С этого года все вузы вне зависимости от форм собственности будут выставляться жесткие требования. Для получения лицензий, открытия новых специальностей будет поставлено условие стопроцентного обеспечения местами в общежитиях. То есть вузы больше не смогут получать разрешение на открытие новых специальностей, получать новые лицензии, если они не будут обеспечивать студентов местами в общежитиях", – резюмировал спикер.

Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что в Алматы открыли круглосуточный штаб для студентов, оставшихся без жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987517-dlya-kazahstanskih-vuzov-uzhestochat-trebovaniya-po-obschezhitiyam/