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Токаев поручил решить вопрос с нехваткой мест в студенческих общежитиях главе Миннауки

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Касым-Жомарт Токаев и Саясат Нурбек
Касым-Жомарт Токаев и Саясат Нурбек. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с министром науки и высшего образования Саясатом Нурбеком. Глава государства дал министру ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram.

Главе государства было доложено о том, что во исполнение его поручений принята Концепция развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы.

Саясат Нурбек:

  1. сообщил, что с сентября 2023 года в Казахстане размер стипендии по программе бакалавриата увеличен на 20%, по программам магистратуры и докторантуры – на 15%. Размер заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов повышен с 160 тыс. тенге до 350 тыс. тенге, в национальных вузах – с 228 тыс. тенге до 400 тыс. тенге;
  2. доложил о сокращении дефицита мест в студенческих общежитиях в 3 раза – с 55 050 в 2022 году до 17 488 в октябре 2023 года;
  3. рассказал о развитии инфраструктуры и цифровой архитектуры высшего образования, в том числе о строительстве кампусов КазНУ имени аль-Фараби и ЕНУ имени Л.Н.Гумилева;
  4. сообщил, что министерством разрабатывается модель цифрового университета;
  5. доложил, что 21 вуз входит в рейтинг QS, 4 вуза – в Times Higher Education. До конца года будут функционировать филиалы 8 ведущих зарубежных университетов;
  6. проинформировал, что приступил к работе Нацсовет по науке и технологиям при президенте. Средняя заработная плата ученых выросла в 2 раза, достигнув 252 тыс. тенге. Введено прямое финансирование НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Общий бюджет науки на 2023-2025 годы увеличился в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге;
  7. сообщил, что ученые Satbayev University разработали технологию получения селена с чистотой 99,5%. Данный химический элемент широко применяется в медицине, электронике и производстве стекла. Благодаря открытию Казахстан сможет экспортировать этот редкий металл по значительно более выгодным ценам.

В завершение глава государства дал ряд поручений по повышению уровня образования, стимулированию инноваций, улучшению качества научных исследований, а также сокращению дефицита мест в студенческих общежитиях.

Нехватка мест в студенческих общежитиях в Казахстане

В октябре прошлого года в соцсетях распространилось видео с бездомными студентами в Алматы, ночевавшими на улице с вещами. На информацию отреагировали в Миннауки и высшего образования.

До этого в Сети циркулировал слух о студентах без жилья, ночующих в метро, парках и на вокзалах Алматы.

В начале прошлого учебного года стало известно, что для казахстанских вузов ужесточат требования по общежитиям. Миннауки тогда сообщило, что намерено к 2026 году на 70-80% закрыть проблему нехватки в них мест.

Позже в южной столице открыли круглосуточный штаб для студентов, оставшихся без жилья.

В прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев во время посещения города Қонаев предложил сделать из областного центра научно-образовательный центр для студентов, чтобы разгрузить Алматы.

"Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха", – выразил мнение глава государства.

В августе этого года стало известно, что вузы Алматы расселят часть своих студентов в городских хостелах. Университеты на тот момент уже заключили соответствующие договоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046137-tokaev-poruchil-reshit-vopros-s-nehvatkoy-mest-v-studencheskih-obschezhitiyah-glave-minnauki/

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