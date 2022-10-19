Токаев предложил создать Академгородок в Кунаеве из-за густонаселенности Алматы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства на встрече с общественностью в Алматинской области предложил сделать из Кунаева научно-образовательный центр, где будут учиться студенты, передает официальный Telegram пресс-службы Акорды "Борт N1".

"Кунаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха.

С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Кунаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Правительству он поручил до конца 2022 года представить конкретные предложения по этому вопросу.

Сегодня глава государства прибыл в Алматинскую область с рабочим визитом. Он рассказал, как планируется развивать Кунаев, затронул квартирный вопрос в области, а также отметил, что алматинские яблоки могут стать узнаваемым в мире брендом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993366-tokaev-predlozhil-sozdat-akademgorodok-v-konaeve-iz-za-gustonaselennosti-almaty/