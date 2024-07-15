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Отмена утильсбора в Казахстане: авторам петиции предложили отказать

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свалка автомобилей. машины лежат друг на друге
Автосвалка. Иллюстративное фото: pixabay.com

На публичных обсуждениях петиции за отмену утильсбора в Казахстане предварительный проект своего решения озвучили в Министерстве промышленности и строительства, передает корреспондент NUR.KZ.

"Предлагаемое решение по петиции: учитывая, что доводы, указанные в петиции, не соответствуют действительности, а также в ходе публичного обсуждения проекта решения не были представлены дополнительные обоснования, предлагается в удовлетворении петиции отказать.

Окончательное решение будет принято в порядке и в срок, установленные статьей 90-6 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. В случае несогласия с данным ответом заявитель (автор петиции - прим. ред.) будет вправе обжаловать действие/бездействие, связанное с принятием административного акта, после принятия решения первым руководителем нашего министерства. После принятия окончательного решения будет дано официальное сообщение министра", - зачитал глава департамента Министерства промышленности и строительства Адильбек Бектибаев.

Ранее мы рассказывали, что сегодня проходят публичные обсуждения петиции по отмене утильсбора. Один из участников указал на то, что на мероприятии нет главы Минпрома - присутствует лишь его заместитель.

Споры вокруг утильсбора в Казахстане

Напомним, в конце мая петиция против утильсбора в Казахстане собрала больше 50 тыс. подписей.

Ее авторы считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

"Выросли цены на все, связанное с автотранспортом и механизацией. (...) Из-за недоступных цен граждане Казахстана перестали обновлять личный автотранспорт, автопарк страны катастрофически постарел", - говорится в тексте петиции.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Первый вице-премьер Роман Скляр в своем интервью высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане.

Позже министр транспорта РК Марат Карабаев заявлял, что утилизационный сбор необходим.

"Я эту позицию защищал будучи министром индустрии и инфраструктурного развития. Это необходимая норма для будущего Казахстана. Каждая страна так или иначе защищает свой рынок. Наш рынок также будет защищен", - говорил он.

В конце июня в Минпромышленности заявили, что инициаторы петиции по утильсбору не явились на встречу с рабочей группой, саботируя тем самым посещение завода в Семее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2134263-otmena-utilsbora-v-kazahstane-avtoram-peticii-predlozhili-otkazat/

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