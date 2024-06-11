Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Наш рынок будет защищен": глава Минтранспорта рассказал, зачем Казахстану нужен утильсбор

Опубликовано:

свалка автомобилей. машины лежат друг на друге
Автосвалка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр транспорта РК Марат Карабаев сегодня на брифинге ведомства высказался о петиции против утильсбора в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев признался, что не подписывал эту петицию.

"Я считаю, что утилизационный сбор необходим. Я эту позицию защищал, будучи министром индустрии и инфраструктурного развития. Это необходимая норма для будущего Казахстана. Каждая страна так или иначе защищает свой рынок. Наш рынок также будет защищен. Это первое.

Второе – если посмотреть, рынок новых автомашин, которые продаются на территории РК – подавляющее большинство наших граждан какие машины покупает? Hyundai, Kia и китайские автомобили. Это автомобили, которые продаются у нас – производство будет запущено, по-моему, в следующем году, во всех этих машинах нет утильсбора", – заявил министр.

Он отметил, что казахстанцы покупают машины, которые производятся на территории РК, без утильсбора.

"Для казахстанцев это только плюс. Они покупают отечественную машину без утилизационного сбора. Третье – утилизационный сбор кто платит? Это импортные машины. Средства, которые поступают от утилизационного сбора, от импортных машин, направляются на благо казахстанцев – закуп сельхозтехники, были направленны деньги на автокредитование. Это абсолютно необходимые меры.

Утилизационный сбор помог, чтобы в страну пришли такие крупные бренды как Hyundai, Kia, в том числе китайские. В Алматы строится мультибрендовый завод по производству китайских автомашин. Что касается заводов по утильсбору, то в Караганде функционирует. Эти заводы есть физически. Временно не работают, но они будут запущены", – добавил Карабаев.

Напомним, в конце мая петиция против утильсбора в Казахстане собрала больше 50 тыс. подписей.

Ее авторы считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

"Выросли цены на все, связанное с автотранспортом и механизацией. (...) Из-за недоступных цен граждане Казахстана перестали обновлять личный автотранспорт, автопарк страны катастрофически постарел", – говорится в тексте петиции.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет – высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Кроме того, на прошлой неделе первый зампремьер-министра Роман Скляр в своем интервью высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2115750-nash-rynok-budet-zashchishchen-glava-mintransporta-rasskazal-zachem-kazahstanu-nuzhen-utilsbor/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.