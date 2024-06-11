"Наш рынок будет защищен": глава Минтранспорта рассказал, зачем Казахстану нужен утильсбор

Министр транспорта РК Марат Карабаев сегодня на брифинге ведомства высказался о петиции против утильсбора в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев признался, что не подписывал эту петицию.

"Я считаю, что утилизационный сбор необходим. Я эту позицию защищал, будучи министром индустрии и инфраструктурного развития. Это необходимая норма для будущего Казахстана. Каждая страна так или иначе защищает свой рынок. Наш рынок также будет защищен. Это первое.

Второе – если посмотреть, рынок новых автомашин, которые продаются на территории РК – подавляющее большинство наших граждан какие машины покупает? Hyundai, Kia и китайские автомобили. Это автомобили, которые продаются у нас – производство будет запущено, по-моему, в следующем году, во всех этих машинах нет утильсбора", – заявил министр.

Он отметил, что казахстанцы покупают машины, которые производятся на территории РК, без утильсбора.

"Для казахстанцев это только плюс. Они покупают отечественную машину без утилизационного сбора. Третье – утилизационный сбор кто платит? Это импортные машины. Средства, которые поступают от утилизационного сбора, от импортных машин, направляются на благо казахстанцев – закуп сельхозтехники, были направленны деньги на автокредитование. Это абсолютно необходимые меры.

Утилизационный сбор помог, чтобы в страну пришли такие крупные бренды как Hyundai, Kia, в том числе китайские. В Алматы строится мультибрендовый завод по производству китайских автомашин. Что касается заводов по утильсбору, то в Караганде функционирует. Эти заводы есть физически. Временно не работают, но они будут запущены", – добавил Карабаев.

Напомним, в конце мая петиция против утильсбора в Казахстане собрала больше 50 тыс. подписей.

Ее авторы считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

"Выросли цены на все, связанное с автотранспортом и механизацией. (...) Из-за недоступных цен граждане Казахстана перестали обновлять личный автотранспорт, автопарк страны катастрофически постарел", – говорится в тексте петиции.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет – высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Кроме того, на прошлой неделе первый зампремьер-министра Роман Скляр в своем интервью высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане.