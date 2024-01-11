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30 лет независимости Казахстана

Снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто предложили депутаты в Казахстане

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Банка с монетами и модель авто
Деньги и модель машины. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя. Как отмечают депутаты, в итоге автопарк страны стареет. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Вопрос старения автомобильного парка в Казахстане является важным из-за таких факторов, как загрязненность воздуха в мегаполисах и безопасность для населения.

Дело в том, что старые автомобили могут не соответствовать техническим требованиям по уровню выбросов вредных газов в атмосферу, а также по нормам безопасности. И несмотря на то, что стоимость автотранспорта снижается, депутаты отмечают рост доли старых машин.

Поэтому они обратились к премьер-министру РК Алихану Смаилову с предложениями для решения ситуации. Запрос был опубликован на сайте мажилиса парламента РК.

Автопарк не молодеет

Согласно мнению депутатов, старые автомобили в Казахстане несут угрозу для своих пассажиров. Причиной для таких заявлений они указывают возраст транспортных средств.

"49% зарегистрированных в Казахстане легковых автомобилей имеют возраст более 20 лет, а 21% – старше 10 лет. Доля новых автомобилей до 3 лет в стране составляет всего 6%. Отсюда можно узнать о плохом состоянии автопарка в Казахстане", – отмечается в запросе.

Также указывается, что технически устаревший транспорт чаще подвержен дорожно-транспортным происшествиям.

Причинами сложившейся ситуации, согласно тексту запроса, являются таможенные пошлины и прочие платежи, включая:

  • налог на добавленную стоимость (НДС) – равен 12% от цены автомобиля;
  • госпошлина – 15% от стоимости транспорта;
  • сертификат соответствия – его необходимо получать у дилеров, а стоимость может составить от 60 000 до 140 000 тенге, указывают депутаты;
  • таможенная пошлина – около 20 700 тенге (данные в запросе);
  • утильсбор в соответствии с объемом двигателя автомобиля – стоимость в 2024 году начинается от 276 900 тенге и может превысить 2 млн тенге.

То есть в итоге стоимость автомобиля при импорте в Казахстан существенно возрастает, что влияет на возможность населения обновить свое транспортное средство.

Монеты и игрушечная машинка
Деньги. Иллюстративное фото: sakchai vongsasiripat/Getty Images

Как таможенные платежи влияют на цены

"Если купить автомобиль Hyundai Elantra за рубежом за 10 000 долларов, то в Казахстан он поступает по цене 13 800 долларов. И все налоги и обязательные платежи рассчитываются по этой цене. Это нечестно.

Допустим, что при текущем курсе фиксированная цена на Hyundai Elantra составляет 6 334 200 тенге. С учетом всех платежей, подлежащих оплате внутри страны, цена в итоге составит 8 966 383 тенге.

Таким образом, за привоз нового автомобиля в Казахстан наши граждане платят 2 632 183 тенге. Это очень дорого. А привезти старую машину еще дороже", – отмечают депутаты.

Напомним, что теперь также ограничат доступ к дешевым праворульным иномаркам.

Учитывая указанные нюансы с импортом автомобилей, в запросе предлагается принять следующие меры, чтобы сделать машины более доступными:

Как указывают депутаты, подобные меры должны способствовать снижению стоимости транспортных средств в Казахстане. Соответственно, возрастет и доля новых, технически более безопасных и экологичных машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2054732-snizit-tseny-na-utilsbor-i-pervichnuyu-registratsiyu-avto-predlozhili-deputaty-v-kazahstane/

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