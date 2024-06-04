"Вопрос стал слишком политизированным": Скляр о ситуации с утильсбором в Казахстане

Заместитель премьер-министра Роман Скляр порассуждал о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр в интервью о социально-экономическом развитии страны и проводимой работе по исполнению поручений президента прокомментировал ситуацию с ультисбором.

Интервью опубликовано на официальном сайте кабмина.

"Вопрос стал слишком политизированным. В настоящее время различные люди сознательно работают против собственной страны, против собственной промышленности. Обрабатывающая промышленность - это основа экономики любой страны. Они пытаются манипулировать общественным мнением.

Я 2,5 года назад говорил об этом. Давайте разберемся все же, кто главный бенефициар утильсбора? Непопулярное решение. Мы в конце концов не должны стремиться принимать только популярные решения, быть для всех удобными людьми. Журналистам я всегда предлагал: "Ищите, кому это выгодно, кто финансирует это движение". Говорят, что мы не можем производить автомобили, не можем производить сельхозтехнику, это фейковые производства - прикручивают только колеса. В конце февраля 2022 года более 100 блогеров и журналистов поехали в пресс-тур по предприятиям. Они убедились, что это не так, никто не прикручивает колеса. Есть крупноузловая сборка сельхозтехники и автомобилей, есть мелкоузловая сборка.

Один немаловажный момент: импортеры, которые привозят готовые автомобили (это тоже нормальный бизнес, мы ничего против них не имеем), имеют массу возможностей оптимизировать налоги. Они могут поставить 2-3-4 "прокладки": дилера, дистрибьютора и т.д. Автомобиль заходит с такой стоимостью, которую мы проследить особо не можем.

Есть дилерские центры, где сами автопроизводители назначают цену и говорят: вот в Казахстане должна быть на этот автомобиль $10 тыс. стоимость, в соседней стране - $11 тыс., в другой - $9 тыс., несмотря ни на какие затраты.

Когда приходит машкомплект на наш автосборочный завод, в соответствии с законом "О промышленной политике" и в соответствии с контрактом "О промышленной сборке" цена открыта, посредников нет", - говорит Скляр.

Зампремьера добавил, что в стране создаются сопутствующие производства.

"Когда методом мелкоузловой сборки производится автомобиль или комбайн, мы требуем от них, чтобы они отдали всю конструкторскую документацию нашим машиностроительным предприятиям для последующей локализации. Мы должны создавать попутно рабочие места. В декабре 2019 года, когда мы ввели утилизационный сбор на сельхозтехнику, только через 1,5 года известный германский бренд пришел в нашу страну, построив завод в Казахстане. Не там, где у нас развито машиностроение, а в Петропавловске, в Северо-Казахстанской области. Это предприятие никогда бы к нам не пришло осуществлять производство, но мы сделали некоторые поправки по достижению локализации, внесли даже несколько изменений в законодательство, которые позволили им зайти на наш рынок.

А вот другой известный бренд не хочет заходить на наш рынок, потому что продает их американскую продукцию почему-то швейцарская компания. Я часто говорил об этом журналистам - вас ничего не смущает? Меня вот смущает, почему не казахстанская и не американская компания являются дистрибьюторами, а швейцарская. Я ничего против них не имею", - говорит вице-премьер.

Скляр отметил, что, находясь в Едином экономическом пространстве с Россией и Беларусью, которые производят автомобили и ввели утилизационный сбор, Казахстан не может остаться в стороне.

"Что касается самого утильсбора - по сути, это косвенный налог. Ранее таможенная пошлина до вступления нашей страны в ВТО составляла 30% на автомобиль. Мы все покупали их, никто не возмущался, эти деньги уходят в бюджет. Вступив в ВТО, мы приняли на себя обязательства, открыли свой рынок - таможенная пошлина стала составлять 15%. Однако, находясь в Едином экономическом пространстве с Российской Федерацией, с Беларусью, которые производят автомобили и ввели утилизационный сбор, мы не можем остаться в стороне от этого. Они ввели утилизационный сбор, мы на это также ввели 15% утилизационный сбор. Раньше в Экологическом кодексе была такая норма, что частный оператор РОП управляет средствами, которые приходят от данного косвенного налога. Как им управляли, мы знаем. Ситуацию эту исправили в 2022 году, сейчас это государственное акционерное общество "Жасыл даму", которое использует деньги на поддержку экологических программ", - объяснил политик.

Он отметил, что мнение о том, что бенефициарами утильсбора являются только автопроизводители, будет неверным.

"Сказать, что бенефициарами утильсбора являются только автопроизводители, будет неверно. Прямым бенефициаром является государство в лице АО "Жасыл даму", структурной "дочки" Министерства экологии и природных ресурсов. Деньги, которые идут на реализацию экологических программ - строительство мусороперерабатывающих заводов, развитие лесоохраны - оказывают существенное влияние на экологическую обстановку. Если бы не было этих средств у "Жасыл даму", нам пришлось бы их тратить из бюджета, это тоже для всех должно быть очевидно.

Говорят, когда смотрят отчеты: оператор РОП, потом "Жасыл даму" платят в виде субсидий автопроизводителям и сельхозмашиностроителям миллиарды тенге якобы за счет потребителей, которые покупают автомобили. А о чем идет речь? Автопроизводитель купил машкомплект в разобранном виде, ввозит его и тут же выплачивает утильсбор. К слову, утильсбор у нас в 3 раза ниже сейчас, чем в Российской Федерации, если брать Узбекистан, то там действует более 100% таможенная пошлина, кроме утильсбора.

Защита собственного рынка у Узбекистана в гораздо больших масштабах, чем у нас. Давайте условно: привозя машкомплект, они платят утильсбор - 1 млн тенге, как только продали, отдают соответствующие документы в "Жасыл даму" и получают назад этот миллион. На языке "Жасыл даму" в соответствии с Экологическим кодексом это называется стимулированием автопроизводителей. Противники развития промышленности говорят "субсидирование". По сути, это возврат средств", - отметил Скляр.

Средства в виде косвенного налога, по словам Скляра, тратятся открыто.

"Те средства, которые идут в виде косвенного налога, тратятся открыто - это АО "Жасыл даму" ежегодно показывает в своих отчетах, они тратятся на нужды государства, на нужды людей. В то же время решается другая задача по развитию собственного производства. Следующая задача, которая решается, - создание сопутствующих производств и сопутствующих отраслей. Я вам однозначно скажу, что та же южнокорейская компания не пришла бы строить завод, если бы у нас не было хотя бы каких-то базовых компетенций. Соседние страны обладают гораздо большими компетенциями, однако, учитывая наш инвестклимат, они выбрали Казахстан.

Сейчас петиция, которая набрала достаточное количество голосов, будет рассмотрена Министерством. Однако я хочу сказать, что будут соблюдены, в первую очередь, интересы страны, интересы государства.

Наша главная задача - стремиться к увеличению локализации. Цель, которую мы сейчас перед собой ставим - создание сопутствующих производств, чтобы извлечь для страны как можно больше пользы.

Наши автопроизводители выпустили в прошлом году 142 тыс. автомобилей. Кто купил эти автомобили, не платил утильсбор. Многих людей обманывают, говорят: "Ты купил новый автомобиль казахстанского производства и заплатил утильсбор". Я спрашиваю у других людей, которые иного мнения: "Почему не должен человек, который привез дорогой джип или люксовый автомобиль из-за рубежа, заплатить утильсбор?" При том, что он совершенно мизерный - от 1-2 литров платит 642 тыс. тенге, а вот люксовый автомобиль - максимум 2,5 млн тенге.

Почему он не должен заплатить утильсбор? Почему деньги не должны идти на экологические проблемы, которые в стране сейчас решаются за счет этих средств. Поверьте, никто никому не платит никаких субсидий. Мы стимулируем тем самым развитие производств. Если брать другие сферы нашей экономики, мы делаем практически тоже самое, только другие меры, которые не называются экологические сборы. Бенефициаром роста промышленности все-таки является каждый гражданин", - резюмировал зампремьера.

Ситуация с утильсбором в Казахстане

В конце мая стало известно, что петиция касательно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

Перед этим, в январе, с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. В ведомстве заявляли, что текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

На прошлой неделе глава Минпрома рассказал, как будут рассматривать петицию против утильсбора, а также сообщил, что была подана еще одна петиция в поддержку промышленности. Также в МПС высказались о влиянии УС на развитие автопрома.