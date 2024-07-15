Что происходит на обсуждении петиции по отмене утильсбора в Казахстане

На публичных обсуждениях петиции по отмене утильсбора один из участников отметил, что на мероприятии нет главы Минпрома - присутствует лишь его заместитель, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пообещали, что будет министр, министра нет. Сам министр, когда он где-то за горизонтом появляется, озвучивает какие-то вещи, он утверждает, что там, где его нет - это шоу. Поэтому не будем превращать это в шоу.

Пусть будет по закону - по закону, вести и модерировать эти слушания должен министр. Люди собрались, настроены о чем-то говорить, надо провести", - заявил председатель ассоциации "Республиканский союз промышленников вторичной металлургии" Владимир Дворецкий.

Он добавил, что данное мероприятие можно назвать рабочим совещанием, но не обсуждением, в результате которого можно будет принять решение по петиции, поскольку большинство участников – это те, кто поддерживают утильсбор.

"Смотрите: заявителя (петиции за отмену утильсбора – прим. ред.) нет, он написал, почему никакой реакции на то, что он написал. Те люди, которые против утильсбора и первичной регистрации, представлены мной, и, может, еще где-то здесь в зале есть один-другой человек, и посмотрите аффилированное сообщество - это ассоциации, вице-министр, госорганы. То есть, если конечное решение будет приниматься путем голосования, то это будет шоу", - добавил Дворецкий.

На его высказывания ответил присутствующий на мероприятии вице-министр строительства и промышленности Олжас Сапарбеков.

"На самом деле, те доводы, которые вы говорите в части шоу - здесь попрошу, наверное, не озвучивать такие эмоциональные вещи. Есть порядок регламентированный, где в рамках рабочей группы мы рассматриваем ваше обращение, сегодня идет общественное обсуждение. Первый руководитель выносит решение. Большая просьба - вы человек образованный, грамотный, большой опыт работы у вас на таких постах. Я думаю, такие вещи вы должны знать", - ответил Сапарбеков.

Споры вокруг утильсбора в Казахстане

Напомним, в конце мая петиция против утильсбора в Казахстане собрала больше 50 тыс. подписей.

Ее авторы считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

"Выросли цены на все, связанное с автотранспортом и механизацией. (...) Из-за недоступных цен граждане Казахстана перестали обновлять личный автотранспорт, автопарк страны катастрофически постарел", – говорится в тексте петиции.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет – высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Первый вице-премьер Роман Скляр в своем интервью высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане.

Позже министр транспорта РК Марат Карабаев заявлял, что утилизационный сбор необходим.

"Я эту позицию защищал, будучи министром индустрии и инфраструктурного развития. Это необходимая норма для будущего Казахстана. Каждая страна так или иначе защищает свой рынок. Наш рынок также будет защищен", – говорил он.

В конце июня в Минпромышленности заявили, что инициаторы петиции по утильсбору не явились на встречу с рабочей группой, саботируя тем самым посещение завода в Семее.