Будут ли снижать утильсбор в Казахстане, ответили в Министерстве промышленности

Утильсбор вызывает споры среди казахстанцев и экспертного сообщества. На предложение о его снижении ответили чиновники в ходе встречи с инициативной группой по вопросам импорта авто, передает NUR.KZ.

4 марта 2024 года в стенах Министерства промышленности и строительства РК прошла встреча с инициативной группой граждан по вопросу легализации автотранспорта с иностранной регистрацией.

Как отмечается на сайте ведомства, на вопросы заявителей отвечали представители комитетов и департаментов министерства (промышленности, управления отходами) Миннацэкономики, МВД, а также АО "Жасыл даму".

Участники инициативной группы граждан задавали вопросы представителям госорганов и выдвигали свои предложения. Например, был затронут вопрос стоимости утилизационного сбора.

Что будет с утильсбором

В ходе встречи с инициативной группой были обсуждены вопросы и предложения граждан по снижению ставки первичной регистрации и утилизационного сбора при ввозе купленного иностранного автотранспорта.

Напомним, что с подобным предложением ранее выступили и депутаты.

Однако позиция ведомства относительно предпринимаемых мер в сфере регулирования вопроса импорта транспортных средств оказалась неизменной.

Так, объяснялось, что текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Машинка на монетах. Иллюстративное фото: Waldemarus/Getty Images

"Участникам встречи разъяснено, что снижение тарифов в настоящее время не рассматривается и соответствующие меры по наличию платежей при регистрации иностранных авто, введены с целью не только ограничить ввоз транспортных средств, несоответствующих техническому регламенту, но и направить средства на развитие отечественного производства автотранспорта", – указывается на сайте Министерства промышленности и строительства РК.

Таким образом, принятые в декабре 2023 года правила выплат за утильсбор остаются действующими. А тарифы для казахстанцев, желающих привезти автомобили из зарубежных стран, не будут снижены.

Напомним, что утилизационный сбор взимается с производителей и импортеров не только транспортных средств, но также резиновых изделий, аккумуляторов, нефтяных и химических продуктов, бумажных изделий, ламп, термометров, электрооборудования, продуктов в упаковке и так далее.

Все эти предметы из Перечня подобных товаров нельзя просто так выбрасывать на свалку: они несут угрозу для экологии и должны быть утилизированы должным образом.

То есть плательщики как бы покрывают таким образом будущие затраты на утилизацию.

Напомним, что ранее в Высшей аудиторской палате заявили о недостижении целей утильсбора в Казахстане.