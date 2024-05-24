Петиция против утильсбора собрала больше 50 тыс. подписей: что будет дальше

Петиция касательно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.

Как сообщается на официальном сайте Министерства культуры и информации РК, в соответствии со статьей 90-4 АППК РК, в связи с достижением порога в 50 тыс. подписей петиция направлена в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции.

Согласно статьи 90-5 АППК РК, срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.

"В процессе рассмотрения петиции Минпромышленности организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке", - пояснили в Минкультуры.

Отметим, петиция против сбора опубликована на портале E-Petition.kz. К этому часу петицию подписали 50 125 человек.

Авторы петиции считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

"Выросли цены на все, связанное с автотранспортом и механизацией: грузоперевозки, услуги механизации и общественного автотранспорта, продукты питания, товары народного потребления, стоимость жилья и многое другое. Из-за недоступных цен граждане Казахстана перестали обновлять личный автотранспорт, автопарк страны катастрофически постарел", - говорится в петиции.

Государство из-за этого, как пишут авторы петиции, понесло огромные потери, помимо этого, утильсбор привел к еще к большему загрязнению воздуха.

В итоге авторы петиции требуют:

внести письма в Министерство экологии о снижении ставки утильсбора на легковые авто (категория М1) до 100 тыс. тенге, на остальные категории автотранспорта - до 0 тенге, о полной отмене утильсбора на сельхозтехнику;

внести письма в министерства нацэкономики и финансов о снижении ставок за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.

Отметим, ранее с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

Между тем в марте в Министерстве промышленности и строительства РК заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. В министерстве заявляли, что текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Сегодня в кулуарах сената министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев вновь заявил, что пересмотр ставок утильсбора сейчас в ведомстве не рассматривают. По словам министра, идею отмены утильсбора в Казахстане продвигают перекупщики.