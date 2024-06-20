Минпром опять заявил, что инициаторы петиции по утильсбору саботировали посещение завода

В Минпромышленности заявили, что инициаторы петиции по утильсбору не явились на встречу с рабочей группой, саботируя тем самым посещение завода в Семее, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"20 июня текущего года рабочая группа по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора прибыла в город Семей для посещения предприятий. Однако, инициаторы и активисты петиции, ранее саботировавшие посещение заводов в Кокшетау и Алматы, вновь не явились на встречу рабочей группы", – говорится в сообщении.

При этом, как сообщает ведомство, остальной состав группы посетил ТОО "Вельт Логистик". В сфере деятельности компании производство тентованных, изотермических и промтоварных фургонов, а также фургонов-рефрижераторов.

Годовой оборот составляет более 1,6 млрд тенге, площадь предприятия – 4 тыс. квадратных метров.

На территории завода расположены цеха сварки, окраски, сборки, деревообрабатывающий цех, цех по пошиву тентов и склад компонентов. Кроме того, в 2024 году начато строительство производственного завода с расширением до 12 тыс. квадратных метров.

"Основным потребителем продукции ТОО "Вельт Логистик" является ТОО "СемАЗ". Мы расширяем производство, приобрели 15 гектаров земли. Наряду с нами они приобретают землю недалеко от нас для того, чтобы оба предприятия были рядом. Мы собираемся сделать мелкоузловую сбору CKD нескольких моделей на новых площадях, одна из них – ГАЗель. Изотермические будки и всю надстройку для модели ГАЗель как раз и будет делать ТОО "Вельт Логистик", которую мы посетили. Большая часть производимой продукции предприятия делается из казахстанского металла "Qarmet", – сообщил замглавы ТОО "СемАЗ" Кадыролла Жумагулов.

Отмечается, что члены рабочей группы для подробного рассмотрения петиции ознакомились с ходом производства завода.

По данным ведомства, в состав рабочей группы входят:

депутаты парламента РК;

вице-министры министерства промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства;

представители министерств внутренних дел, культуры и информации, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;

представители АО "Жасыл Даму", ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз", ОЮЛ "Союз промышленных инвесторов Казахстана", "Союз независимого бизнеса Казахстана";

инициаторы петиции из числа представителей ассоциации "Республиканский союз промышленников вторичной металлургии", независимого автомобильного союза и ОФ "Әділдік үшін".

Также напомним, в начале июня в ведомстве также сообщали, что заседание рабочей группы по рассмотрению петиции по утильсбору не состоялось из-за отказа от участия ее инициаторов.

А на прошлой неделе в Министерстве промышленности заявили, что участники рабочей группы по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора саботировали посещение завода в Кокшетау.

Споры вокруг утильсбора в Казахстане

Напомним, в конце мая петиция против утильсбора в Казахстане собрала больше 50 тыс. подписей.

Ее авторы считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

"Выросли цены на все, связанное с автотранспортом и механизацией. (...) Из-за недоступных цен граждане Казахстана перестали обновлять личный автотранспорт, автопарк страны катастрофически постарел", – говорится в тексте петиции.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет – высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Кроме того, на прошлой неделе первый зампремьер-министра Роман Скляр в своем интервью высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане.

А несколько дней назад министр транспорта РК Марат Карабаев заявлял, что утилизационный сбор необходим.

"Я эту позицию защищал, будучи министром индустрии и инфраструктурного развития. Это необходимая норма для будущего Казахстана. Каждая страна так или иначе защищает свой рынок. Наш рынок также будет защищен", – говорил он.