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"Критический уровень": в Актау из-за нехватки воды закрылась почти половина автомоек (видео)

Опубликовано:

Автомойка
Автомойка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актау остается сложной ситуация с питьевой водой - из-за нехватки воды перестают работать некоторые объекты бизнеса. Чиновники объяснили ситуацию, передает сайт телеканала КТК.

Из более 70 автомоек в городе перестала работать почти половина. Сэкономленные кубометры, говорят чиновники, направляют в особо нуждающиеся районы города.

Между тем сами горожане сложившейся ситуацией недовольны.

"Двадцать первый век, а у нас до сих пор проблемы с подачей воды. Я думаю, это как можно скорее нужно решать. Ну, по графику воды неохота жить, если честно", - поделилась жительница Актау Марина Мерешко.

Придумывать новые способы экономии чиновникам пришлось с наступлением жары. Там в эти дни столбики термометров поднимаются до 42 градусов. Сейчас Мангистау не хватает около 40 тысяч кубометров питьевой воды. Из них только Актау требуется 20 тысяч в сутки.

Власти утверждают, что из-за жары не только резко выросло потребление. Повысилась и температура Каспия, отчего процесс опреснения замедляется. Имеющееся оборудование не справляется с потребностями региона.

Сейчас строят 10 новых опреснительных заводов и установок, реконструируют магистральный водопровод. И пока работы не завершены, актаусцы будут получать воду по графику. До конца лета ситуацию обещают исправить.  

"Мы в режим экономии вошли, мы до этого создали графики, с шести утра там до девяти, с двенадцати до двух. Повышение наружного воздуха, тем более повышение морской воды повлияло на выработку питьевой воды. Мы сейчас в критическом уровне работаем", - заявил директор ГКП "Каспий жылу, су арнасы" Айсултан Сардарбеков.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2132769-kriticheskiy-uroven-v-aktau-iz-za-nehvatki-vody-zakrylas-pochti-polovina-avtomoek-video/

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