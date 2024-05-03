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"До нас попросту не доходит": на проблемы с питьевой водой жалуются жители Мангистауской области (видео)

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Водовоз
Водовоз. Фото: astanatv.kz

Жители одного из сел Мангистауской области жалуются на нехватку питьевой воды. Давление в кранах низкое, а все время покупать живительную влагу дорогу, передает телеканал "Астана".

Проблемы с питьевой водой, по словам жителей села Баянды, возникают каждый год с наступлением жарких дней. Когда помимо потребления, вода требуется и для полива огородов.

"Вода до наших домов попросту не доходит. Нет давления, и мы вынуждены покупать воду водовозами. 4,5 куба стоит 2600 на водокачке, а частники просят все 5000 тенге. Этого объема нам хватает лишь на неделю, а впереди лето, воды для полива и купания нужно будет больше",

"Воду нам дают 2-3 раза в неделю. Иногда, чтобы наполнить колодец, требуется целый день, но проблема еще в том, что давления не хватает даже на тонкую струю, и мы просто вынуждены брать водовозы", - пожаловались жители.

Специалисты предприятия-поставщика питьевой воды не отрицают, что живительная влага доходит до 60-70 % домов. А дальше не идет. Все потому что люди, наполнив свои колодцы, не закрывают их, тем самым не давая воде двигаться дальше.

"Ежесуточно мы получаем от опреснительного завода и мембранной установки 1000-1500 кубов воды и на данное время года, ее бы хватало, но люди набирают воду в свои колодцы, подключают наносы и дальше первых рядов, вода не доходит. Получается, что люди друг другу сами мешают", - заявил директор ГКП "Мангистау жылу" надырхан Кылышмаганбетов.

При этом, в акимате уверяют: проблема с водой в селе возникла недавно. И на то есть две причины.

"Проблема с водой всего неделю как. Это произошло из-за порыва на водопроводе и поломке мембраны на установке. По закону подлости это произошло в одно время. Конечно, момент неприятный, но исправимый", - заявил аким села Баянды Бектурлы Ибраев.

По словам акима села, вопрос с водой решится уже на следующей неделе, но это при условии, что, наполнив свои колодцы, люди не будут мешать движению живительной влаги к другим домам, отметили чиновники.

Напомним, летом прошлого года Токаев давал руководству мангистауской области поручение по пресной воде в Мангистау. Это произошло после того, как в конце мая прошлого года в одном из микрорайонов Актау жители многоэтажки вывесили на стене дома плакат с вопросом к акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Крупными буквами горожане написали: "Ногаев, су кайда? Где вода?".

В городском акимате, комментируя ситуацию, заявили, что плакат почти сразу убрали сотрудники КСК. Отмечалось, что в чат акимата Мангистауской области в Telegram от горожан поступают жалобы на отсутствие воды в некоторых микрорайонах.

Тогда аким Актау Ербол Избергенов обратился к жителям из-за перебоев с водой. Он заявил, что местные власти работают над решением проблемы.

Позже и сам аким Мангистауской области ответил актаусцам. Он заявил, что все усилия местных властей направлены на улучшение качества оказываемых коммунальных услуг.

Глава региона тогда признал, что в Мангистауской области с начала мая до конца сентября прошлого года наблюдался дефицит воды.

В марте этого года президент вновь встретился с акимом Мангистауской области и вновь дал поручение по обеспечению населения питьевой водой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2095607-do-nas-poprostu-ne-dohodit-na-problemy-s-pitevoy-vodoy-zhaluyutsya-zhiteli-mangistauskoy-oblasti-video/

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