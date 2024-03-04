Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Токаев принял акима Мангистауской области

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Ногаев
Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Ногаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и заслушал итоги социально-экономического развития региона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главе государства озвучены итоги социально-экономического развития Мангистауской области за прошлый год. Отмечается, что по основным экономическим показателям в регионе наблюдается положительная динамика.

"Президенту был представлен план, направленный на повышение уровня благосостояния жителей области. План включает в себя меры по модернизации сельского хозяйства, развитию инфраструктуры и обеспечению населения качественной питьевой водой.

Особое внимание уделено эффективному использованию транспортно-логистического потенциала региона и развитию туризма", - сообщает пресс-служба президента в официальном Telegram-канале.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

Напомним, ранее президент Токаев давал руководству региона поручение по пресной воде в Мангистау. Это произошло после того, как в конце мая прошлого года в одном из микрорайонов Актау жители многоэтажки вывесили на стене дома плакат с вопросом к акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Крупными буквами горожане написали: "Ногаев, су кайда? Где вода?".

В городском акимате, комментируя ситуацию, заявили, что плакат почти сразу убрали сотрудники КСК. Отмечалось, что в чат акимата Мангистауской области в Telegram от горожан поступают жалобы на отсутствие воды в некоторых микрорайонах.

Тогда аким Актау Ербол Избергенов обратился к жителям из-за перебоев с водой. Он заявил, что местные власти работают над решением проблемы.

Позже и сам аким Мангистауской области ответил актаусцам. Он заявил, что все усилия местных властей направлены на улучшение качества оказываемых коммунальных услуг.

Глава региона тогда признал, что в Мангистауской области с начала мая до конца сентября прошлого года наблюдался дефицит воды.

В конце августа прошлого года Токаев принял Ногаева и заслушал отчет о проводимой работе по решению проблемы дефицита питьевой воды в регионе. Тогда отмечалось, что для ее поэтапного решения в области до 2025 года будет реализовано 6 проектов, благодаря которым объемы опреснения воды можно будет увеличить на 146 тыс. кубометров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2064412-tokaev-prinyal-akima-mangistauskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.