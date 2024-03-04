Касым-Жомарт Токаев принял акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и заслушал итоги социально-экономического развития региона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Главе государства озвучены итоги социально-экономического развития Мангистауской области за прошлый год. Отмечается, что по основным экономическим показателям в регионе наблюдается положительная динамика.

"Президенту был представлен план, направленный на повышение уровня благосостояния жителей области. План включает в себя меры по модернизации сельского хозяйства, развитию инфраструктуры и обеспечению населения качественной питьевой водой.

Особое внимание уделено эффективному использованию транспортно-логистического потенциала региона и развитию туризма", - сообщает пресс-служба президента в официальном Telegram-канале.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

Напомним, ранее президент Токаев давал руководству региона поручение по пресной воде в Мангистау. Это произошло после того, как в конце мая прошлого года в одном из микрорайонов Актау жители многоэтажки вывесили на стене дома плакат с вопросом к акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Крупными буквами горожане написали: "Ногаев, су кайда? Где вода?".

В городском акимате, комментируя ситуацию, заявили, что плакат почти сразу убрали сотрудники КСК. Отмечалось, что в чат акимата Мангистауской области в Telegram от горожан поступают жалобы на отсутствие воды в некоторых микрорайонах.

Тогда аким Актау Ербол Избергенов обратился к жителям из-за перебоев с водой. Он заявил, что местные власти работают над решением проблемы.

Позже и сам аким Мангистауской области ответил актаусцам. Он заявил, что все усилия местных властей направлены на улучшение качества оказываемых коммунальных услуг.

Глава региона тогда признал, что в Мангистауской области с начала мая до конца сентября прошлого года наблюдался дефицит воды.

В конце августа прошлого года Токаев принял Ногаева и заслушал отчет о проводимой работе по решению проблемы дефицита питьевой воды в регионе. Тогда отмечалось, что для ее поэтапного решения в области до 2025 года будет реализовано 6 проектов, благодаря которым объемы опреснения воды можно будет увеличить на 146 тыс. кубометров.