Ногаев высказался о нехватке воды в Мангистау после поручений президента

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Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сегодня на заседании кабмина высказался о ситуации с водой в регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Ногаев признал, что в Мангистауской области с начала мая до конца сентября месяца наблюдается дефицит воды.

По его словам, для решения проблемы реализуется ряд проектов.

"В последние два-три дня были значительные упущения в обеспечении водой. Руководством завода, а также в результате своевременно принятых мер данные неполадки устранены. В данное время подача воды обеспечена.

На опреснительном заводе "Каспий" сейчас работают установки по подготовке воды. Сейчас проводятся строительно-монтажные работы. Они завершены на 80%.

Подана заявка для установки основного технологического оборудования. Сейчас идут подготовительные работы. В августе в Мангистау начнет поступать данное оборудование, затем будем заниматься монтажными работами", – заявил он.

Также, по его данным, до сентября будут завершены монтажные работы, а запуск планируется в октябре.

"5,6 млрд тенге – это очень большая помощь для нас (из резерва правительства – прим. ред.). После запуска опреснительного завода решатся вопросы Мунайлинского, Каракиянского района, появится возможность обеспечить население водой", – резюмировал глава региона.

Напомним, в конце мая в одном из микрорайонов Актау жители многоэтажки вывесили на стене дома плакат с вопросом к акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Крупными буквами горожане написали: "Ногаев, су кайда? Где вода?".

В городском акимате, комментируя ситуацию, заявили, что плакат почти сразу убрали сотрудники КСК.

Отмечалось, что в чат акимата Мангистауской области в Telegram от горожан поступают жалобы на отсутствие воды в некоторых микрорайонах.

Тогда аким Актау Ербол Избергенов обратился к жителям из-за перебоев с водой. Он заявил, что местные власти работают над решением проблемы.

Он отметил, что ТОО "МАЭК" обеспечивает город питьевой и технической водой. Объем потребляемой воды в сутки зимой составляет около 34 000 куб. м, а летом - 67 000 куб. м в сутки. Но поскольку МАЭК может покрыть только 52 000 куб. м воды, то дефицит составляет 15 000 куб. м.

Позже и сам аким Мангистауской области ответил актаусцам. Он заявил, что все усилия местных властей направлены на улучшение качества оказываемых коммунальных услуг.

Сегодня стало известно, что президент отреагировал на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по поводу нехватки пресной воды в регионе.

Отмечается, что на решение проблем с нехваткой воды из резерва правительства выделено 5,6 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028319-nogaev-vyskazalsya-o-nehvatke-vody-v-mangistau-posle-porucheniy-prezidenta/