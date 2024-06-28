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Видео с военными самолетами над Астаной прокомментировали в Минобороны

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Самолеты
Самолеты в небе над Астаной. Кадр из видео: instagram/astanovka98/

В Сети распространяется видео с, предположительно, военными самолетами, которые были замечены ранним утром в небе над Астаной. Ответ по этому поводу дали в Минобороны, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с самолетами в небе над Астаной опубликовано в Instagram-паблике astanovka98.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство обороны. В пресс-службе ведомства сослались на ранее опубликованную информацию Службы государственной охраны. Накануне сообщалось, что с 28 июня на отдельных улицах столицы будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов.

"Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации", - предупреждали накануне в ведомстве.

Напомним, ранее Акорда анонсировала, что 3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. На нем ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

В столице будут усилены меры безопасности. Кроме того, на период проведения мероприятия в городе не будут работать детские сады, а госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля порекомендовали перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы.

С 3 по 4 июля воздушное пространство Астаны будет перегружено. В связи с этим в расписание множества авиарейсов внесут изменения.

Накануне замглавы МВД прокомментировал информацию об усилении порядка в Астане на время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Также сегодня в Департаменте полиции Астаны отреагировали на слухи, распространяемые в соцсетях и мессенджерах о закрытии выездов и въездов в Астану с 1 по 5 июля. В ведомстве заверили, что информация - ложная.

По информации на официальном сайте ШОС, в организацию входят 9 государств-членов - Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, РФ, Таджикистан, Узбекистан. Три страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС - Афганистан, Беларусь, Монголия. И еще 14 стран являются партнерами по диалогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125746-video-s-voennymi-samoletami-nad-astanoy-prokommentirovali-v-minoborony/

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