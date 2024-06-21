Загруженность в небе над Астаной: Air Astana обратилась к пассажирам

С 3 по 4 июля воздушное пространство Астаны будет перегружено. В связи с этим в расписании рейсов будут изменения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

Как сообщили в официальном Telegram-канале Air Astana, в период с 3 по 4 июля произойдут изменения в расписании рейсов авиакомпании в связи с высокой загруженностью воздушного пространства Астаны.

Вылетающим в этот период пассажирам были направлены уведомления о новом времени вылета, еще их попросили проверять статус рейса на сайте или в приложении Air Astana.

Кроме того, пассажирам рекомендуется заблаговременно приезжать в аэропорт для прохождения процедуры досмотра и регистрации.

Телефоны авиакомпании:

+7 727 244 44 77;

+7 7172 58 44 77;

+7 702 702 44 77;

+7 705 927 44 77;

+7 702 702 00 74 (WhatsApp).