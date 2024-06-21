Загруженность в небе над Астаной: Air Astana обратилась к пассажирам
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С 3 по 4 июля воздушное пространство Астаны будет перегружено. В связи с этим в расписании рейсов будут изменения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Air Astana.
Как сообщили в официальном Telegram-канале Air Astana, в период с 3 по 4 июля произойдут изменения в расписании рейсов авиакомпании в связи с высокой загруженностью воздушного пространства Астаны.
Вылетающим в этот период пассажирам были направлены уведомления о новом времени вылета, еще их попросили проверять статус рейса на сайте или в приложении Air Astana.
Кроме того, пассажирам рекомендуется заблаговременно приезжать в аэропорт для прохождения процедуры досмотра и регистрации.
Телефоны авиакомпании:
- +7 727 244 44 77;
- +7 7172 58 44 77;
- +7 702 702 44 77;
- +7 705 927 44 77;
- +7 702 702 00 74 (WhatsApp).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121720-air-astana-obratilas-k-passazhiram-s-aviabiletami-na-iyul/