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Загруженность в небе над Астаной: Air Astana обратилась к пассажирам

Опубликовано:

Самолет Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

С 3 по 4 июля воздушное пространство Астаны будет перегружено. В связи с этим в расписании рейсов будут изменения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

Как сообщили в официальном Telegram-канале Air Astana, в период с 3 по 4 июля произойдут изменения в расписании рейсов авиакомпании в связи с высокой загруженностью воздушного пространства Астаны.

Вылетающим в этот период пассажирам были направлены уведомления о новом времени вылета, еще их попросили проверять статус рейса на сайте или в приложении Air Astana.

Кроме того, пассажирам рекомендуется заблаговременно приезжать в аэропорт для прохождения процедуры досмотра и регистрации.

Телефоны авиакомпании:

  • +7 727 244 44 77;
  • +7 7172 58 44 77;
  • +7 702 702 44 77;
  • +7 705 927 44 77;
  • +7 702 702 00 74 (WhatsApp).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121720-air-astana-obratilas-k-passazhiram-s-aviabiletami-na-iyul/

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