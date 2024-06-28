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Слухи о закрытии выездов и въездов в Астану прокомментировали в полиции

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Работа полицейских на постах
Работа полицейских на постах. Фото: instagram/police__astana/

В Департаменте полиции Астаны отреагировали на слухи, распространяемые в соцсетях и мессенджерах о закрытии выездов и въездов в Астану с 1 по 5 июля, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции в Instagram, распространяемая информация о закрытии выездов и въездов в Астану — ложная.

"Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о якобы закрытии дорог к столице из пригородных населенных пунктов Косшы, Коянды, Ильинка, Талапкер и других с 1 по 5 июля не соответствует действительности. Каких-либо ограничений для граждан по въезду и выезду из города не предусмотрено", — говорится в сообщении ведомства.

Департамент полиции Астаны предупреждает граждан об ответственности за распространение ложной информации и призывает доверять официальным источникам.

Напомним, ранее Акорда анонсировала, что 3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается участие в форуме лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

В столице будут усилены меры безопасности. Кроме того, на период проведения мероприятия в городе не будут работать детские сады, а госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля порекомендовали перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы.

С 3 по 4 июля воздушное пространство Астаны будет перегружено. В связи с этим в расписание множества авиарейсов внесут изменения.

Накануне замглавы МВД прокомментировал информацию об усилении порядка в Астане на время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Также к астанчанам ранее обратилась служба госохраны, предупредив, что на отдельных улицах столицы будут вводиться временные ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов.

Добавим, по информации на официальном сайте ШОС, в организацию входят 9 государств-членов — Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, РФ, Таджикистан, Узбекистан. Три страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС — Афганистан, Беларусь, Монголия. И еще 14 стран являются партнерами по диалогу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125611-ogranicheniy-ne-predusmotreno-v-policii-prokommentirovali-sluhi-o-zakrytii-vyezdov-i-vezdov-v-astanu/

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